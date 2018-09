La première voiture Peugeot assemblée en Algérie est une 208 : L’usine « Terminale » prévue en 2020

La première automobile de marque Peugeot assemblée en Algérie est la citadine 208 avec la finition TechVision. Certes, l’usine de la marque au Lion, qui devrait voir le jour à la fin de l’année prochaine, n’est pas sortie de terre, néanmoins la direction générale de Peugeot Algérie a décidé de ne pas attendre son inauguration pour assembler les premières Peugeot « made in bladi ».

A l’issue de deux années de pourparlers et d’hésitations, Peugeot Algérie a tracé une nouvelle feuille de route afin de redorer le blason de la marque qui a réellement perdu du terrain face à la concurrence, une concurrence disposant, elle, d’unités d’assemblage. Pour rattraper ce retard, Peugeot Algérie annonce qu’elle devra «retrouver la place qui est la sienne» en se basant sur trois axes : Offensive client, Offensive commerciale et Offensive réseau, comme l’a affirmé son directeur général, Fayçal Hamia.

Prévue en 2019, l’inauguration de l’usine «Terminale» de Peugeot Citroën Production Algérie (PCPA) aura lieu en 2020, suite à la délocalisation de l’assiette de construction de l’usine dans la région de Tafraoui, a-t-on appris auprès du directeur du projet, Hamid Mezaib. Une date un peu lointaine, mais Peugeot Algérie a trouvé pour le moment une alternative à travers la création de l’Académie PSA qui permet de former la main-d’œuvre algérienne et de développer les compétences dans le domaine de l’assemblage et de la construction des véhicules au profit de PCPA. Opérationnelle depuis le mois de juillet, cette académie voit ses premiers résultats avec l’assemblage des premières unités de la Peugeot 208, a indiqué le DG de Peugeot Algérie.

Ainsi, avant l’entrée en service de l’usine « terminale », Peugeot a entamé sa première phase d’assemblage en SKD au niveau de l’académie à Oran, qui sera suivie par la phase CKD avec l’introduction de plusieurs marques spécialisées dans la sous-traitance qui accompagneront l’usine PCPA, une opération qui permettra à la marque au Lion d’avoir un taux d’intégration élevé au départ de l’opération industrielle.

Le premier véhicule assemblé sera la Peugeot 208 dans une édition spéciale portant le nom de TechVision, animée par le 1.6 HDi 92ch accouplé à une boîte de vitesses manuelle 5 rapports qui sera commercialisée au prix de 2.699.000 TTC.

Côté équipements, la Peugeot 208 TechVision 1.6 embarque l’ABS, le Régulateur et Limiteur de vitesse, 4 airbags, l’ESP, l’aide au freinage d’urgence, le Hill Assit, l’écran tactile 7’’ Bluetooth/USB, climatisation à régulation bi-zones, radar arrière et caméra de recul, toit panoramique, feux de jour DRL à LED, feux arrière griffes 3D LEDS, jantes en alliage 16’’ Titane, alarme, allumage automatique des feux, rétroviseurs rabattables électriquement, vitres sur-teintées, volant croûte de cuir, accoudoir central, essuie-glace automatique, détecteur de sous gonflage, et les coques de rétroviseurs chrome brillant.

Peugeot Algérie annonce que la réservation des véhicules a débuté, hier, 30 septembre, alors que l’ouverture du carnet de commandes se fera le 15 octobre et les premières livraisons sont prévues au mois de novembre prochain.

Par ailleurs, pour commercialiser ses premiers produits à travers le territoire national, Peugeot Algérie signale qu’elle va utiliser son réseau composé de 42 agents, un «nombre qui évoluera pour atteindre les 50 agents à l’horizon 2021», et également «passer à 120 garages Euro Repar à la même année, le tout avec une montée en compétence des équipes de terrain », a ajouté Fayçal Hamia.

Mohamed Mendaci