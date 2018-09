Pouvoir d’achat et consommation : La recherche de l’équilibre

Comment soutenir le pouvoir d’achat à travers les mécanismes d’économie des ménages ? Telle est la problématique discutée, lors d’une conférence de presse animée, hier à Alger, par les représentants de la Fédération algérienne des consommateurs (FAC).

La rencontre a aussi été l’occasion de faire «un état des lieux de la rentrée sociale et scolaire», et la présentation des propositions élaborées par la FAC, lors de l’université d’été organisée à Tlemcen le mois d’août dernier.

Zaki Hariz, président de cette Fédération, a commencé d’emblée son intervention par ce constat. «L’environnement économique algérien est marqué par l’absence de confiance mutuelle entre les citoyens et les institutions.» Selon lui, l’absence de confiance ralentit «le développement économique et ouvre la voie aux différentes formes de fraude et d’atteinte aux droits des consommateurs», a-t-il souligné.

Pour illustrer ses propos, l’intervenant parle de la durée de vie des produits mis sur le marché, qui sont de plus en plus périssables et n’offrent pas la satisfaction attendue par les consommateurs, qui «seront obligés de dépenser encore plus d’argent dans l’achat». Cela se répercute sur les budgets des ménages qui consacrent «plus de la moitié de leurs revenus à l’alimentation, les médicaments et les produits ménagers en général».

Sans rapport avec le contexte algérien, l’intervenant se réfère aux résultats d’une étude menée par la Ligue arabe et qui estime que «des pertes de 30 milliards de dollars sont enregistrées chaque année, en raison des fraudes commerciales dues notamment à l’absence de mesures de lutte antifraude, et du vide juridique en la matière». Les représentants de la FAC ont plaidé pour «la mise en place du laboratoire national de contrôle (LNC) annoncé depuis 2004, mais qui n’a pas encore vu le jour». N’est-il pas temps de le mettre en place ? s’interroge M. Hariz.

En effet, l’indiscuté est beaucoup plus large que ce qui a été dit lors de la conférence. Les représentants de la FAC n’ont cessé d’appeler les autorités publiques, notamment le ministère du Commerce, à plus d’ouverture, en invoquant «des barrières bureaucratiques» face à la libre circulation des produits.

Or ce que les représentants qualifient de «barrières» sont en réalité «des mesures réglementaires» destinées justement à protéger le pouvoir d’achat des citoyens. Sans les nommer, les représentants de la FAC parlent des produits d’importation, que l’Algérie a bannis, pour préparer le terrain aux opérateurs économiques locaux afin de participer à la relance de l’économie nationale, et encourager la diversification des ressources, et ainsi aux familles de consommer et contribuer à enclencher le cercle vertueux du développement.

La contribution de la famille, noyau dur de l’économie sociale, au processus du développement est liée, selon les explications de M. Mohamed Abidi, vice-président de la Fédération, à la réévaluation des procédures d’aide aux catégories sociales les plus vulnérables. Même si la notion de «catégories sociales» a été remplacée par celle de «la famille» dans les interventions des représentants de la FAC, ces derniers plaident, néanmoins, pour une politique sociale ciblée pour alléger les dépenses de l’Etat en cette période de crise.

Pour M. Abidi, «plusieurs facteurs peuvent contribuer à la réussite d’une transformation du rôle socioéconomique de la famille». A commencer d’abord, explique-t-il, par «la relance du crédit à la consommation pour venir en aide aux familles, notamment lors des incontournables rendez-vous sociaux : rentrée scolaire, mois de ramadhan et autres fêtes religieuses», où « la consommation et les dépenses sont à leur paroxysme».

Dans ce sillage, les animateurs de la conférence n’ont pas manqué de signaler la nécessité de penser à un modèle économique «axé sur la contribution de la famille productive et non la famille socialement assistée». C’est dire que la critique porte sur «l’absence d’une politique de la famille, et la nécessité de réfléchir sur un projet social encadré par l’Etat où l’organisation de l’appareil productif devrait commencer par une autre vision sur l’apport de l’économie domestique».

La Fédération algérienne des consommateurs, qui est une organisation de société civile créée en 2011, regroupe en son sein quelque 35 associations locales et œuvre pour la protection des consommateurs en Algérie.

Tahar Kaidi