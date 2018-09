Retour des populations à leurs territoires : Les équipements publics, un facteur favorable

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Mme Houda-Imane Faraoun, a considéré hier à Jijel que la présence des équipements publics constitue «un facteur qui favorise et stimule le retour progressif des populations aux territoires qu’ils avaient quittés». Dans une déclaration à la presse à l’occasion de la célébration de l’anniversaire de l’adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, la ministre a estimé que les structures relevant de son département figurent parmi ces équipements publics. Elle a par ailleurs assuré que les actions notamment de réhabilitation des bureaux de poste fermés durant la décennie noire, au nombre de 21 dans la wilaya, seront «rapides» pour permettre de les mettre à la disposition des citoyens dans «les prochains mois» de sorte à améliorer les conditions de vie dans ces régions et atténuer les difficultés rencontrées. Mme Faraoun, qui a inauguré plusieurs bureaux de poste et visité d’autres en chantier, a évoqué les efforts consentis par son département dont le raccordement des bureaux de poste de la wilaya au réseau de fibres optiques et l’extension de ce réseau, long de 600 km, de 300 km supplémentaires. Elle a également assuré que les deux communes non encore couvertes par le réseau de fibres optiques le seront «avant la fin de l’année en cours». L’achèvement dans cette wilaya des travaux du réseau national de fibres optiques permettra de sécuriser les communications dans la wilaya et de mettre un terme aux coupures en assurant en plus un haut débit atteignant les 2,15 térabits par seconde au lieu de 950 mégabits par seconde, a encore souligné la ministre. «La mise en service des connexions Jijel/El-Milia sur 65,5 km et de Jijel/Bejaia sur 89 km dont elle a lancé les travaux renforceront le réseau national dont les travaux seront terminés au cours du premier trimestre 2019 sur l’ensemble du pays», a déclaré Mme Faraoun. La ministre s’est enquise des travaux qui viennent d’être achevés pour le raccordement de 2.834 foyers de 10 quartiers répartis sur cinq communes au système de fibres optiques à domicile et a invité les opérateurs privés à réaliser les travaux de raccordement des foyers au réseau conformément à ce que le permet la nouvelle loi des télécommunications. La ministre a annoncé pour novembre 2018, le lancement du service de la 4G dans trois communes de la wilaya de Jijel et sa généralisation à l’ensemble de la wilaya «avant fin 2019» de sorte à mettre fin au problème des zones d’ombre. La ministre a espéré une prochaine saison estivale réussie pour la wilaya de Jijel grâce à l’évolution technologique que connaît le secteur. Elle a rappelé le renforcement de la connexion national internet par deux câbles sous-marins dont le premier à partir d’Annaba entrera à la phase de tests en novembre prochain tandis que le second qui part d’Alger puis jusqu’au réseau international le sera à la fin de l’année. Mme Faraoun a inspecté au cours de sa visite plusieurs infrastructures dans plusieurs communes et s’est enquise du lancement prochain de plusieurs autres projets donnant des instructions pour hâter les procédures de lancement notamment des projets d’équipements prévus dans les nouvelles cités résidentielles en cours de réalisation.



Un bureau de poste itinérant l’été prochain



La ministre a décidé de doter cette wilaya d’un bureau de poste itinérant à partir de la prochaine saison estivale pour atténuer la pression enregistrée durant pareille période et améliorer les services assurés aux clients. La décision, première du genre au niveau de Jijel, a été prise par la ministre suite aux données présentées, lors de l’inauguration du bureau de poste de la commune d’El-Ancer par la directrice locale d’Algérie Poste au sujet notamment, de la forte pression enregistrée lors de la période d’été sur les bureaux de poste de cette wilaya côtière. Mme Faraoun a exhorté à l’occasion, la même responsable à «coordonner efficacement» avec les autorités de wilaya pour rouvrir les 21 bureaux de poste des localités montagneuses fermés depuis le temps de la crise sécuritaire afin de favoriser la fixation de la population locale et en rapprocher les services postaux. Elle a également préconisé d’accélérer l’élaboration des fiches techniques relatives aux opérations d’aménagement de ces bureaux pour entamer les travaux «dans les délais les plus proches» et de faire de même pour les actions d’aménagement des locaux de l’OPGI pour y installer des bureaux de poste. Après avoir suivi un exposé sur les nouvelles prestations proposées par Algérie Poste, la ministre a appelé à fournir aux clients de plus amples informations sur ces services pour leur permettre de faire le meilleur usage, notamment des nouveaux distributeurs automatiques. A son arrivée à Jijel, la ministre a reçu, au salon d’honneur de l’aéroport Ferhat-Abbas, un exposé sur le secteur qui compte actuellement 52 bureaux de poste, prévoit l’ouverture de cinq autres nouveaux d’ici 2019 et dispose d’un réseau de fibre optique de 281 km incluant les projets en cours. Dans la commune d’El Milia, la ministre a posé la première pierre d’un bureau de poste (le 3e de la commune) dont la réalisation prévue en 10 mois, mobilise environ 35 millions DA. La réception de cette structure portera la densité postale dans cette commue 3.600 habitants par bureau de poste, selon les explications données à l’occasion. La ministre a également inauguré dans la commune de Kheïri Oued Adjoul le bureau de poste de Béni Belaïd qui a fait l’objet de travaux de réaménagement.