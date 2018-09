Tourisme : un grand intérêt pour la forêt et la montagne

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a annoncé, samedi dernier à Tissemsilt, la signature prochaine d’une convention de coopération entre son ministère et celui des Moudjahidine visant l’exploitation touristique des sites témoins de la glorieuse guerre de Libération nationale. Lors d’un point de presse en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que cette convention «en phase d’élaboration» permettra de faire des sites témoins de la guerre de Libération nationale une destination touristique.

Il ajouté que son département est disposé à ouvrir des branches pour former des guides touristiques dans le cadre de l’accord signé avec le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, signalant aussi qu’une convention a été signée avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant à créer des spécialités touristiques. Par ailleurs, M. Benmessaoud a estimé, lors d’une émission radio, que la saison estivale a été excellente à la faveur du travail de proximité auquel ont contribué des établissements touristiques publics et privés, couronné par la signature d’une convention entre l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et des établissements hôteliers publics et privés au niveau des plages du pays. Le ministre a ajouté que la saison estivale a été marquée par l’animation culturelle, la multiplication des expositions d’artisanat, l’organisation au sein de toutes les plages du pays, annonçant que cette convention se poursuivra avec le tourisme saharien. Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a élaboré un programme important pour la promotion du tourisme hivernal du pays en axant sur la promotion et l’encouragement des touristes algériens à se diriger vers les zones intérieures et sahariennes du pays outre l’accord avec les compagnies Air Algérie, Tassili Airlines et des établissements hôteliers publics et privés afin de réduire les prix à un taux variant entre 30 et 40%. Il a annoncé que l’exposition internationale de l’artisanat et des métiers sera lancée le 17 octobre prochain à Alger et constituera une occasion supplémentaire pour faire connaître le produit local, soulignant que ce rendez-vous est propice pour les médias pour contribuer ensemble à raviver l’amour du voyage chez les Algériens.

M. Benmessaoud a affirmé, lors de sa visite au Parc national des cèdres de Theniet El Had, que son département accorde un grand intérêt au tourisme forestier et de montagne en encourageant les investissements privés pour la création de forêts de détente et de repos et des zones d’expansion touristique. Le ministre a annoncé l’inauguration, en décembre prochain à Theniet El Had, d’un hôtel de 48 lits réalisé au titre de l’investissement privé et d’un camp touristique pour les jeunes à la forêt d’El Medad. La visite du ministre dans la wilaya a été marquée par la pose de la première pierre du projet de réalisation d’un village de vacances au Parc des cèdres de Theniet El Had doté de 50 chalets, l’inspection du projet de réalisation d’un parc d’attractions aux normes internationales, l’inauguration d’un centre d’information et d’orientation touristique à Tissemsilt et la visite d’une exposition d’artisanat. Dans la commune de Boukaid, un exposé sur l’étude d’aménagement du site touristique de la forêt d’Ain Antar a été présenté au ministre avant de visiter une forêt de détente dans cet espace et le site naturel de la même forêt «Soltane et soltana» qui a été aménagé comme espace d’accueil des visiteurs.