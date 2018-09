SNAPAP-jeunesse et sports : Appel au président à poursuivre sa mission

La section syndicale du Snapap, relevant du secteur de la jeunesse et des sports, affiche son soutien au Président de la République, et l’appelle à «poursuivre sa mission à la tête du pays». Les membres de la section syndicale affichent leur «adhésion à la voix des nationalistes pour l’attachement aux principes et aux constantes de la nation». La section syndicale appelle, par la voix de ses membres, «le Président à la poursuite de la consolidation des réformes profondes engagées dans tous les secteurs». Cet appel vient en constat de l’amélioration, sous la présidence de Bouteflika, de la performance institutionnelle et de l’ancrage «de hautes valeurs et idéaux dans la mémoire collective du peuple algérien». L’appel est renouvelé au Président de la République, pour se présenter «à un autre mandat pour le consolidation des acquis, et la poursuite des réalisations», lit-on dans le communiqué.

La section syndicale réaffirme, par ailleurs, sa volonté «de faire barrage aux opportunistes et arrivistes activant pour le compte des intérêts étrangers», en appelant «tous les syndicalistes à faire preuve de solidarité, et à s’élever au-dessus des divergences». Une démarche entamée dans le but «de consolider les acquis socio-professionnels», au regard du «contexte de mobilisations syndicales et politiques que connaît la scène algérienne». Le syndicat a félicité, dans un autre contexte, «les efforts des militants de la section qui ont engagé des actions, en vue de renforcer le syndicat, pour répondre aux préoccupations des militants», et ce dans un «cadre participatif de tous les acteurs et activistes soucieux d’enrichir et de préserver les espaces syndicaux communs». Par ailleurs, la section syndicale a réitéré, dans le même communiqué, son appel aux autorités publiques pour répondre à ses revendications concernant «les pratiques irresponsables dans ses bureaux au niveaux des wilayas et la triste situation dont souffrent bon nombre de nos membres». Enfin, un appel a été adressé à la tutelle, pour «la révision de la loi organique, pour remédier aux dysfonctionnements dont souffre notre secteur».

Tahar Kaidi