Présidentielle de 2019 : 5 candidats affichent leurs ambitions

Au fur et à mesure que s’approche le scrutin de la présidentielle de 2019, l’effervescence s’empare de la classe politique. En effet, si, d’une part, l’opinion enregistre des candidatures annoncées ici et là, il est indéniable, d’autre part que la prochaine compétition se place d’ores et déjà au cœur des préoccupations de l’heure des partis politiques, et seront, à l’avenir, au centre de leurs activités.

La temporisation qu’affichent, pour leur part, les chefs de parti pour se positionner de manière claire vis-à-vis de la prochaine présidentielle n’est pas synonyme d’indifférence ou de désintérêt, loin s’en faut.

Ils attendent pour mieux voir ce qui va se profiler au cours des prochaines semaines. Toutefois, ils se disent déterminés à assumer un «rôle clé» durant le prochain rendez-vous électoral.

Pendant ce temps, d’autres personnalités nationales et hommes politiques ont officiellement annoncé leur candidature. La dernière annonce en date est celle de M. Abdelaziz Belaïd, président du Front El-Moustakbal, reconduit à la tête de cette jeune formation politique, à l’issue des travaux de son 2e congrès tenus ce week-end. Qualifiant la présidentielle d’«important tournant dans l’histoire de l’Algérie», M. Belaïd affirme que son parti œuvre à «gagner la confiance des citoyens et travailler dans la transparence, loin de tout marchandage». Dans une conférence de presse, qu’il a animée à l’issue des travaux du 2e congrès, le président du Front El-Moustakbal a plaidé en faveur «de la promotion et de la moralisation de l’action politique, en vue de dépasser la conjoncture qui caractérise la scène politique».

«En tant que parti politique, nous sommes attachés à nos principes et idées, et nous avons notre propre programme. Nous ne pouvons, en aucun cas, céder notre place, car nos sommes une institution constitutionnelle, et non pas une simple association», a-t-il également soutenu. M. Abdelaziz Belaïd affiche ouvertement, en outre, son ambition «d’accéder au pouvoir», à l’occasion de la prochaine présidentielle, afin, dit-il, d’«opérer des changements et mettre sa pierre à l’édifice du développement dans tous les domaines».

Le président du Front El-Moustakbal participera ainsi pour la deuxième fois en tant que candidat à une élection présidentielle, après une première expérience qu’il a vécue, lors du même scrutin de 2014. C’est aussi le cas du président du Rassemblement algérien (RA), M. Ali Zeghdoud, également candidat pour la même échéance de 2019. La lise des candidatures, jusque-là annoncées, comprend en outre le nom de Nacer Boudiaf, fils de feu président Mohamed Boudiaf. Pour les observateurs avisés, Nacer Boudiaf mise sur le capital sympathie que les Algériens vouent pour son défunt père ayant suscité de l’espoir au sein des différentes catégories de la société, au début de la décennie du terrorisme.

Adepte de l’option du boycott des élections depuis l’avènement du pluralisme politique, où ses participations, plutôt rares, aux différents scrutins se comptent sur les doigts d’une seule main, le Mouvement social et démocratique (MDS) surprend plus d’un, cette fois-ci, en présentant son candidat à la prochaine présidentielle en la personne de son porte-parole Fethi Ghares. Celui-ci a été d’ailleurs le premier à annoncer sa candidature, qui s’ajoute à celle, également déclarée, de l’ex-député Missoum Sbih, plus connu sous le sobriquet de «Spécifique». En attendant d’autres nouvelles intentions de participation à la prochaine échéance, on escompte déjà que nombreux seront les prétendants, ceci d’autant qu’ils ont encore quelque sept mois pour se décider.

Karim Aoudia