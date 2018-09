Plateforme de la continuité et du Front populaire solide : stabilité et réforme

Les partis du groupe de «la continuité pour la stabilité et la réforme», composé de 15 partis politiques et de plusieurs organisations nationales, ont annoncé, hier, le lancement d’une campagne nationale qui s’adresse aux bases populaire et militante, afin d’expliquer les principes de la continuité, et de présenter le projet du «Front populaire solide», auquel le Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika a appelé, à l’occasion de la Journée nationale du moudjahid, le 20 août dernier.

Dans ce contexte, le secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, et coordinateur du groupe, lors de la réunion de ce dernier, a précisé que «les partis du groupe de continuité, qui représentent plus d’un million et demi de voix électorales, vont entamer une campagne sillonnant l’ensemble du territoire national, pour expliquer les principes de la continuité au militants des partis et à l’ensemble des bases populaires».

M. Sahli a réitéré le soutien de ces partis au Président Abdelaziz Bouteflika, «pour plusieurs raisons, notamment le maintien de la sécurité et de la stabilité consacrées par la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, et la protection des acquis de la Constitution révisée en 2016». Il s’agit également, selon M. Sahli, de «préserver le référent religieux national, poursuivre la réforme du système éducatif, diversifier l’économie nationale, ainsi que préserver les principes de politique étrangère de l’Algérie, notamment en ce qui concerne le soutien des causes justes et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays». Dans ce contexte, M. Sahli a critiqué «certaines parties qui revendiquent la citoyenneté et qui tentent d’empêcher le groupe de choisir son président, lors des prochaines élections présidentielles».

Il a également critiqué «certains partis politiques qui ont plaidé pour des initiatives de conciliation nationale et qui prônent des discours subversifs». Le secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine a également exprimé sa satisfaction des résultats de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui, selon lui, sont devenus une référence pour la communauté internationale.

De son côté, le secrétaire général du parti du Renouveau algérien (PRA), Kamel Bensalem, a mis en avant l’importance de cette initiative, qui intervient, a-t-il dit, «dans une période cruciale de l’histoire du pays, ce qui interpelle fortement les partis à s’exprimer sur l’avenir de l’Algérie». Pour sa par, le membre du bureau politique et représentant du secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Fouad Sebouta, a estimé que l’appel du Président Bouteflika à la création d’un front populaire solide visait à «garantir la souveraineté, la sécurité et la stabilité du pays». «C’est antidémocratique de demander à quelqu’un de ne pas se présenter à la présidence», a-t-il dit. Dans le même contexte, le chef de la Coordination nationale des organisations nationales, soutenant le programme du Président de la République, M. Zarkaoui Nasreddine, a déclaré qu’«assurer la paix et la stabilité du peuple et de la population, et prendre en charge toute les franges de la société sans discrimination ont toujours été les priorités des programmes du Président Abdelaziz Bouteflika».

Le représentant du secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens, Ahmed Guetich, a souligné, quant à lui, que la position de la Centrale syndicale sur le «front populaire solide est claire et cohérente, car c’est une position qui émane des principes de la Révolution, sur lesquels repose la Centrale syndicale», a-t-il dit. À l'occasion de cette réunion, les partis du collectif et leurs organisations ont «exhorté à nouveau le Président Abdelaziz Bouteflika à se porter candidat à la prochaine présidentielle, en vue de préserver la sécurité et la stabilité, et de protéger les acquis réalisés à tous les niveaux».

Salima Ettouahria