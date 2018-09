Journées Urologiques Nationales d’Annaba : Promouvoir la sensibilisation

Quelque 500 médecins venus des quatre coins du pays et de France ont pris part vendredi et samedi derniers aux travaux des septièmes journées nationales urologiques à l’auditorium Yahi Bader Eddine de la faculté de médecine de l’université Badji Mokhtar. Cette manifestation scientifique a permis aux médecins et spécialistes d’axer leurs interventions sur le dépistage précoce des cancers, notamment celui de la prostate et du rein. Espace pédagogique d’une durée de deux jours, cette rencontre scientifique sera une opportunité pour l’échange d’expériences et de connaissances entre les médecins spécialistes en ce qui concerne la mise à niveau de la formation et les nouveautés dans le traitement de la pathologie du cancer de la prostate, a indiqué le président du comité d’organisation des JUNA, le professeur Khair-Eddine Chettibi. C’est aussi un espace réservé aux urologues en formation (les résidents) qui vont être accompagnés par des experts étrangers pour leur apprendre à maîtriser les techniques nouvelles à partir de simulateurs de haute fidélité. Lui succédant le coordonnateur national du plan cancer 2015/2019, le professeur Messaoud Zitouni, a estimé que le nombre de malades atteints de cancer est en nette augmentation aussi bien en Algérie que dans le monde. Il a fait savoir, à ce propos, que le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) basé à Genève et relevant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de publier récemment un rapport alarmant dans lequel il est indiqué que près de 20 millions de personnes sont atteintes de cancer, contre 14 millions de cas il y a cinq ans. Sur les 20 millions de cancéreux, on dénombre une dizaine de millions de morts, a-t-il détaillé. Il existe actuellement en Algérie entre 45.000 et 50.000 cas de cancer. Le cancer du sein vient en première position avec plus de 11.000 cas suivi du cancer du poumon avec 10.000 cas, puis le cancer colorectal avec plus de 5.000 cas et enfin le cancer de la prostate avec plusieurs milliers de cas. Le professeur Zitouni a plaidé pour la dynamisation des canaux d’information dans le secteur de la santé qui restent insuffisants dans le domaine de la sensibilisation sur les facteurs de risques pouvant provoquer le cancer. Il cite dans ce cadre les dangers du tabac qui est, a-t-il insisté, un pourvoyeur de cancer. Trente-deux communications sont au menu de ces journées, en plus d’ateliers de formation devant traiter de l’importance du dépistage précoce du cancer de la prostate et du rein, le décision thérapeutique interdisciplinaire et le traitement par radiothérapie ou la chirurgie.

B. Guetmi