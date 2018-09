Kyste hydatique et leishmaniose : Impulser une nouvelle dynamique aux actions d’intervention

Impulser une nouvelle dynamique aux actions d’intervention contre les zoonoses, tel est l’objectif de la réunion qui s’est déroulée, hier, au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

La réunion qui a été présidée par le SG du ministère, M. Kamel Chadi, a regroupé le Comité national de lutte contre ces maladies lequel comité a discuté de plusieurs points inscrits à l’ordre du jour. Il faut dire que les membres du comité national de lutte contre les zoonoses ont notamment évoqué l’état des lieux des maladies zoonotiques (rage, brucellose, kyste hydatique, leishmaniose...) ainsi que toutes les infections dont les agents se transmettent naturellement des animaux vertébrés à l’homme, et vice-versa. Le comité national a aussi passé sous la loupe le plan d’action à mettre en œuvre «pour lutter contre ces maladies transmissibles à l’homme, et ce, en tenant compte des spécificités des contextes économique, social et environnemental actuel». Selon le communiqué rendu public hier, à l’issue de la réunion, par le ministère de l’Agriculture, «il a été, en outre, relevé la nécessité de renforcer la coordination et la synergie intersectorielle en vue d’une meilleure efficacité dans la lutte contre ces fléaux, notamment en fédérant les moyens de prévention et d’intervention».

Selon cette même source, les membres du comité national de lutte contre les zoonoses ont «particulièrement insisté sur l’urgence de réadapter le dispositif juridique et réglementaire lié au fonctionnement de ce comité, de renforcer les moyens d’intervention des bureaux d’hygiène communale et de redéfinir un plan de veille et de sensibilisation en direction des populations».

Il convient de rappeler, dans ce sillage, la tenue récente d’un congrès qui a été placé sous le patronage du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et qui avait pour slogan «Pour une bonne gouvernance de santé animale». Les travaux de ce premier espace vétérinaire maghrébin qui se sont déroulés au complexe «Les Andalouses», sur la corniche oranaise, ont vu la présence du directeur des services vétérinaires au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Hachemi Kaddour Karim, du directeur de la sécurité alimentaire à l’UMA, M. Mesbah Mabrouk, du président de l’association africaine des vétérinaires, M. Fawzi Kechrid, et de membres des délégations du Maroc, du Soudan, de la Syrie, de la Tunisie et de l’Irak.

Cet événement ayant regroupé, faut-il le signaler, plus de 600 participants nationaux et étrangers versés dans le créneau vétérinaire, intervient dans le cadre du renforcement des efforts déployés par le ministère en vue de développer différents domaines de la santé animale et de la production animale. L’objectif de cette rencontre, qui s’est étalée sur trois jours consécutifs, est de «contribuer dans la lutte contre les zoonoses, à renforcer les moyens de coopération Sud-Sud dans le domaine agricole et de l’élevage pour relancer la croissance économique. Il était question également, faut-il le rappeler, d’échanger les expériences et de passer en revue les opportunités de développement et de partenariat entre pays maghrébins dans le secteur vétérinaire.

