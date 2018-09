Couverture mondiale des retraités : Progression, mais insuffisance du niveau des prestations

La majorité des personnes âgées dans le monde (68%) touchent une pension de vieillesse, mais le niveau des prestations demeure insuffisant, a indiqué un rapport de l’Organisation internationale du travail (OIT) publié sur son site web. Le rapport intitulé “La protection sociale pour les personnes âgées: principales tendances politiques et statistiques 2017-2019” montre que des progrès significatifs ont été réalisés en matière d’extension de la couverture des régimes de retraite dans les pays en développement. Cependant, le droit à la protection sociale des personnes âgées n’est pas encore une réalité pour la plupart des habitants des pays à bas revenu. Dans beaucoup d’entre eux, moins de 20 % des personnes âgées qui ont atteint l’âge légal de départ à la retraite touchent une pension, alors qu’une proportion importante des personnes âgées dans ces pays dépend en grande partie de l’entraide familiale. Concernant les pays à revenu élevé, ils sont dotés de systèmes de protection sociale mature et de populations vieillissantes et leur principal défi est de maintenir un bon équilibre entre la pérennité financière des régimes de retraite et des pensions suffisantes pour les personnes âgées, a noté le rapport. “Mais les récentes politiques d’austérité ou d’assainissement budgétaire ont affecté l’adéquation des pensions de retraite”, a-t-il prévenu. A ce propos, la directrice du Département de la protection sociale de l’OIT, Isabel Ortiz, a expliqué que “dans plusieurs pays, ces réformes ont été engagées dans une optique budgétaire, sans prêter suffisamment attention à leur impact social négatif, mettant en péril le respect des normes minimales de sécurité sociale”. “Ce qui a eu pour conséquence l’augmentation de la pauvreté des personnes âgées dans plusieurs pays de l’OCDE”, a-t-elle relevé. Pour une meilleure couverture mondiale des retraites, les auteurs du rapport préconisent aux pays de concevoir des réformes équilibrées de la sécurité sociale. “Les pays qui introduisent des réformes de leur système de retraite doivent trouver un équilibre optimal entre les objectifs de durabilité et les prestations de retraite afin d’accomplir la mission des systèmes de retraite”, a souligné le responsable de l’unité de finance publique, actuariat et statistiques de l’OIT, Fabio Duran-Valverde. Le rapport a fait constater que l’observation des systèmes de retraite à travers le monde montre que les dispositifs publics, basés sur la solidarité et le financement collectif, sont de loin la forme la plus courante de protection des personnes âgées à l’échelle mondiale. Par ailleurs, “les politiques de privatisation des retraites qui ont été entreprises dans une trentaine de pays par le passé n’ont pas obtenu les résultats escomptés, puisque la couverture et les prestations n’ont pas augmenté, les inégalités entre hommes et femmes se sont aggravées, tandis que les risques systémiques étaient transférés aux individus et que les situations budgétaires se détérioraient”, a déploré le même document. De ce fait, la majorité des pays reviennent sur les mesures de privatisation et retournent vers des systèmes publics basés sur la solidarité. “La privatisation des retraites était porteuse de nombreuses promesses, y compris des niveaux plus élevés de prestation, l’extension de la couverture et des coûts budgétaires inférieurs. Pourtant les dispositifs privés ont largement déçu, raison pour laquelle les pays reviennent à des systèmes publics”, selon Mme Ortiz.