Economie mondiale : Des prévisions incertaines, selon l’OCDE

Les perspectives de croissance économique sont légèrement inférieures aux prévisions de mai dernier. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a relevé, dans une analyse sur l’évolution des économies mondiales, que «l’escalade des tensions commerciales, le durcissement des conditions financières sur les marchés émergents et les risques politiques pourraient compromettre encore plus l’avènement d’une croissance forte et durable à moyen terme partout dans le monde». Les prévisions de l’OCDE indiquent ainsi que l’économie mondiale devrait marquer une croissance de 3,7 %, en 2018, la même performance devrait être enregistrée en 2019, « avec des différences, de plus en plus marquées d’un pays à l’autre, contrairement à l’expansion généralisée sur laquelle on tablait à la fin de 2017 et au début de cette année ».

Les mêmes facteurs évoqués plus haut ont influé sur les échanges mondiaux et l’investissement dans le sens où les flux se sont avérés inférieurs « à ce que l’on attendait». Selon ce forum international, « ces perspectives et prévisions reflètent une révision à la baisse de l’activité économique mondiale par rapport aux Perspectives de mai 2018, et couvrent toutes les économies du G20 ». Les facteurs évoqués plus haut ne sont pas seuls à influencer les économies mondiales, car, souligne l’OCDE, « de nouvelles restrictions commerciales pourraient avoir des conséquences négatives sur l’emploi et les niveaux de vie, particulièrement pour les ménages à faible revenu », d’autant plus que les tensions commerciales actuelles, alimentées notamment par les Etats-Unis, « commencent à faire sentir leurs effets, et elles ont déjà des conséquences négatives sur la confiance et les projets d’investissement », soulignent les économistes de l’OCDE. Par conséquent, l’OCDE recommande que les pays rompent, en urgence, « avec la tendance à l’augmentation du protectionnisme, et renforcent le système commercial mondial fondé sur des règles et favorisent le dialogue international », pour rétablir la confiance nécessaire à la reprise des investissements.

Dans le même ordre d’idées, l’Organisation appelle à renforcer la résilience, « à stimuler la productivité et à renforcer l’inclusivité ». Selon les experts de l’OCDE, « les politiques publiques devraient s’attaquer aux causes profondes des tensions sur les marchés de capitaux, notamment les niveaux excessifs des prix des actifs et de l’endettement sous diverses formes, qu’il soit public ou privé », œuvrer à « accroître la résilience aux chocs dans les économies émergentes comme dans les économies avancées, favoriser une politique budgétaire favorable à la croissance », et orienter les réformes sur les compétences et l’insertion sur le marché du travail.

D. Akila