Salon international de l’industrie (IINEX2018 Ex. TIIE) : L’Algérie prendra part au rendez-vous

La18e édition du Salon international de l’industrie (IINEX2018 Ex. TIIE) se tiendra du 13 au 16 octobre 2018 à Téhéran, en Iran. En effet, l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) a invité les opérateurs économiques afin de prendre part à ce rendez-vous. Dans un communiqué publié sur son site web, Algex a souligné que cet évènement est organisé par le ministère du Commerce, dans le cadre de la participation de l’Algérie aux manifestations économiques à l’étranger au titre de l’année 2018. La participation des entreprises nationales à ce genre de manifestations sera, sans nul doute, une occasion idoine pour, entre autres, nouer des contacts avec les partenaires étrangers et refléter l’image et l’évolution de l’activité économique de notre pays, ainsi que pour promouvoir leurs produits et services. Ce salon, spécialisé dans l’exportation des biens d’équipement, des machines et des accessoires industriels, a précisé Algex, offre les meilleures opportunités que recèle le marché iranien et constitue une porte d’entrée privilégiée des produits industriels, des opérateurs de systèmes experts en instrumentation, des gestionnaires d’installation, des entrepreneurs et gestionnaires de services.

La même source a ajouté que la participation de l’Algérie se fera sous forme d’un guichet d’informations commerciales. S’agissant des frais de participation, incluant la location des stands et l’acheminement des marchandises, Algex a fait savoir qu’ils sont pris en charge à hauteur de 100% par le Fonds spécial de promotion des exportations (FSPE). Concernant la date fixée pour la remise des échantillons, ladite Agence a indiqué qu’elle est fixée au 5 septembre 2018. Il convient de noter que les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Iran ne dépassent pas les 10 millions de dollars, tandis que les projets d’investissements et de partenariat demeurent minimes avec une faible présence des sociétés iraniennes en Algérie. Il est à rappeler également que lors de la réunion du comité bilatéral de suivi de la coopération industrielle, tenue en 2016 à Téhéran, l’Algérie et l’Iran ont signé une quinzaine d’accords de coopération et de partenariat, essentiellement dans le domaine de l’industrie automobile.

M. A. Z.