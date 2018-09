Mme Nacéra Haddad, vice-présidente du FCE, à propos du marché africain : « L’Algérie jouera à fond sa carte »

Quelle place pour le secteur privé dans l’économie nationale ? «Plus de 65 % des emplois créés viennent du secteur privé», a annoncé Nacéra Haddad, vice-présidente du Forum des chefs d’entreprise, dans un entretien accordé au magazine Le Point Afrique.

S’appuyant sur des chiffres révélateurs, elle souligne que «près de 70 % de la valeur ajoutée» créée en Algérie est créée par des entreprises privées, hors hydrocarbures, ajoutant que «80 % du tissu économique privé est composé d’entreprises présentes dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’agro-industrie, l’agriculture, ou encore les services». Enchaînant, Mme Haddad souligne que «sur les 11 millions de personnes en activité en Algérie, 7 millions, c’est-à-dire plus de 63 %, sont employées par les entreprises privées». Bifurquant sur la diversification économique, Mme Haddad relève que «sur le front des exportations, la diversification ne se fait pas.

Les hydrocarbures continuent à représenter 98 % de nos exportations». Elle met également en relief la nécessité de «travailler avec des opérateurs qui maîtrisent les marchés internationaux et la culture de l’exportation. Et qui pourraient, en partenariat avec nous, nous permettre d’intensifier la présence de nos produits à l’international». Quels produits et quels secteurs peuvent permettre à l’Algérie de réussir sa conquête à l’export? «Nous pourrions davantage travailler sur nos produits issus de l’industrie manufacturière. Il y a aussi des efforts à faire pour l’industrie des services, mais surtout dans l’industrie agroalimentaire. N’oublions pas que la transformation dans le secteur de l’offre céréalière a fini par payer». Au sein du FCE, Mme Haddad relève le travail considérable qui se déploie en vue d’«intensifier les relations et l’exportation de nos produits vers les pays d’Afrique. Et il faut aussi encore mettre l’accent sur comment ouvrir le marché algérien aux entrepreneurs africains.

Ces derniers recherchent plutôt des partenariats avec des investisseurs qui vont non seulement prendre des parts de marché, mais qui vont également investir». Au gouvernement, le FCE, dit-elle, demande d’ «accélérer sur des secteurs ciblés comme les banques, avec l’implantation de banques dans les grandes capitales africaines». Sur sa lancée, Mme Haddad indique que parmi les pays qui intéressent les opérateurs économiques algériens figure «l’Afrique du Sud avec laquelle nous avons une relation économique et commerciale particulière». Et d’ajouter : «Nous entretenons aussi de bonnes relations commerciales avec le Nigeria, et aussi plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest.»

