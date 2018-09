Le réseau « Algerian Eco » : Sensibilisation aux dangers des changements climatiques

Le réseau national "Algerian Eco", impliquant des associations environnementales et des organisations de la société civile, ainsi que des laboratoires de recherches universitaires et des experts, a lancé vendredi à Tikjda (Est de Bouira) une campagne de sensibilisation sur les dangers du phénomène des changements climatiques avec la participation de 13 wilayas.

Ce réseau, créé lors de la rencontre nationale sur l'environnement et de la biodiversité, organisée par AGIR en partenariat avec le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports à Tikjda en 2017, "ambitionne à contribuer sur le terrain à sensibiliser la société civile sur la question des changements climatiques", a expliqué le formateur, Hisham Messaoudi.

Le formateur a indiqué que cette campagne de sensibilisation avait été lancée dans le cadre du projet "Appui au Plan National Climat" (APNC), qui est le fruit d'une collaboration entre les gouvernements algérien et allemand. Elle est pilotée par l'organisation allemande "GIZ", l'association "AGIR" en collaboration avec le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables.

De son côté, M. Kamel Khellas, représentant de l'organisation allemande GIZ à Alger, a saisi cette occasion pour réitérer la volonté et l'engagement de l'Algérie dans la lutte contre ce phénomène via la mise en œuvre du projet APNC dans le cadre de la coopération avec l'Allemagne.