Etat des routes : Dur, dur, de rejoindre… l’école de Sebbala

Si nos routes stratégiques sont régulièrement entretenues et retapées pour augmenter leur durée de vie ou tout simplement les rendre performantes et utilisables, ce n’est malheureusement pas le cas des petits chemins au niveau des quartiers et des groupes urbains qui semblent être jetés carrément aux oubliettes, ou ignorés tout simplement par les collectivités locales et les responsables des services concernés. En effet, on est très peu soucieux de la qualité de ces layons et sentiers lesquels pourtant occupent une place importante dans les déplacements des habitants. En fait, l’état de ces derniers laissent très souvent à désirer, atteignant des degrés de vétusté et de dégradation avancés, à même de constituer un danger notamment pour les écoliers, contraints à emprunter, quotidiennement et plusieurs fois par jour, ces chemins en piteux états. Le cas du chemin mitoyen à l’école primaire de Sebbala, relevant de la commune d’El Achour, à l’ouest d’Alger, est un exemple vivant de délabrement. Les nids de poules, encore et toujours empoisonnent la vie des enfants et de leurs parents. Ces trous se transforment en danger potentiel pour les chérubins, qui paient très souvent le prix fort de leur inadvertance ou tout simplement leur énergie excessive. Ces défauts d’entretien, en effet, sont très visibles et deviennent des marres d’eau, à chaque fois qu’il pleut. Ces mêmes trous débordent, très souvent, pour inonder la route, gênant le passage des écoliers ou encore les parents qui déposent leurs enfants. Aujourd’hui, les parents d’élèves s’inquiètent pour leurs enfants exposés tous les jours à des chutes, des entorses et même des fractures, avec l’état de dégradation de ce chemin. Un parent d’élève avec amertume dira que les appels lancés jusque-là sont restés sans écho. En attendant la remise en état de ce chemin, les parents continuent à prier pour que leurs enfants ne paient pas pour le silence des services concernés.

S. D.