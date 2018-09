Espace marin : Forte dégradation en Méditerranée

Chaque année, on estime que plus de 100.000 animaux marins, notamment des tortues, meurent emprisonnés par un sac plastique ou après avoir ingéré un déchet flottant en le confondant avec une méduse.

A lui seul, le plastique représente 60 à 80% des déchets en mer. Mais le plus inquiétant est invisible. Le plastique se fractionne jusqu’à former des particules microscopiques de l’ordre de 300 micromètres qui contaminent le sol et l’eau et apparaissent par la suite dans la chaîne alimentaire. Les animaux marins les ingèrent et les polluants persistants se retrouvent, en bout de chaîne, dans nos assiettes. Toutes les espèces marines ou presque contiennent du plastique. On estime que la Méditerranée contient 250 milliards de particules plastiques, atteignant un poids de 500 tonnes qui flottent à la surface. Ces déchets, fragmentés par le séjour dans l’eau, mesurent moins d’un centimètre et pèsent moins de 15 grammes. Cette soupe de plastique contient des déchets parfois très fins. Elle s’enfonce sous la surface sur 10 à 30 mètres de profondeur avec une densité pouvant atteindre les 750.000 morceaux par km². Ces déchets proviennent des navires et des continents, transportés par le vent et les fleuves vers la mer. Regroupés par les courants marins, que l’on nomme gyres ou vortex, ces plastiques finissent par s’agglutiner pour créer une pollution océanique sans précédent. Ces plaques constituent un réel danger mondial, leur dépôt dans le nord-est de l’océan Pacifique ayant même créé une masse flottante que les écologistes appellent le huitième continent. Ces nombreuses sources de pollution alertent scientifiques, organisations de la société civile et États. Car leurs effets sur les écosystèmes et sur la biodiversité mettent en danger les ressources en poissons, la richesse de la biodiversité mais aussi notre santé.



Le poisson et le sel de table fortement contaminés



En Méditerranée, 80% de la pêche est issue de la pêche artisanale, pêche réalisée non loin des côtes sur de petits bateaux ou à bord de chalutiers. Cette catégorie de pêche sur l’ensemble du globe est lourdement touchée par la raréfaction des ressources de poissons constatée mais aussi par leur contamination. En juin 2017, une équipe scientifique de Malaisie alerte sur la contamination des sels marins, utilisés dans l’alimentation. «Nous pensons que la plupart des produits issus de la mer sont contaminés avec des micro-plastiques et nous n’en sommes qu’au début du cauchemar ! Viendra le moment où nous n’oserons plus manger un seul poisson !» L’équipe scientifique a pu détecter des particules de plastique supérieures à 149 cm dans 17 marques de sels de table, venant de huit pays. Aucune espèce de poisson ou de crustacé ne nous mettra à l’abri d’une consommation de métaux lourds ou de composés organiques toxiques ingérés par les poissons. Les scientifiques émettent d’ailleurs des recommandations notamment pour les femmes enceintes et les enfants au regard de la contamination au mercure qui a des impacts sur le système nerveux. Ils alertent sur le fait que cette contamination va s’intensifier à mesure que la pollution océanique va s’aggraver. D’ici 2100, les consommateurs réguliers de fruits de mer pourraient avaler 780.000 fragments de plastique par an. 4.000 micro-fragments seraient alors accumulés dans leurs tissus chaque année.



Une stratégie pour l'horizon 2035



L'Algérie a pris, le 09 juin 2017, à New York (Etats-Unis), huit engagements volontaires pour la gestion et la préservation des mers et des ressources marines au terme de la première conférence des Nations Unies sur les océans. Le document final de la conférence contenant une liste d'engagements volontaires, dont huit ont été soumis par l'Algérie, marque une percée dans l'approche globale de gestion et de la préservation des océans, des mers et des ressources marines.

L'Algérie s'est engagée à élaborer une étude pour établir une nouvelle aire marine protégée, à lutter contre la pollution marine tout en mettant l'accent sur la sensibilisation des écoliers aux principes de préservation et de valorisation de l'environnement marin. Evoquant les programmes de développement de la stratégie environnementale pour l'horizon 2035 qui inclut les principes de la "croissance bleue", la délégation algérienne a notamment souligné l'amélioration sensible de l'épuration des eaux usées en Algérie. La capacité installée des stations d'épuration équivaut aujourd'hui à six fois celle de l'année 2005. La stratégie environnementale intègre 14 des 17 objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 des Nations Unies, a-t-elle relevé.

Dans ce sens et n’ayant pas été dotées de stations de traitement préliminaire des liquides toxiques, 16 entreprises industrielles de services, sises à la zone industrielle d’Alger Est, ont été visées par des décisions de fermeture de la part des services de la wilaya d’Alger et ce suite à la déversion des déchets par ces entreprises dans l’oued El Harrach et le lac de Reghaia. Ces décisions visent à faire amener les propriétaires de ces unités à acquérir des stations d’assainissement et d’épuration des liquides toxiques et dangereux, dans le cadre des lois de protection de l’environnement et des eaux. Ces liquides toxiques déversés dans les rivières contenaient des métaux lourds et des composants toxiques pouvant nuire à la faune, à la flore, à la qualité des eaux de mer et à la santé humaine.

Farida Larbi