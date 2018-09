Cinéma : Djilali Boudjemaâ, primé au Festival du film de femmes de Salé

Le comédien Djilali Boudjemaâ a été primé pour son rôle dans le film Jusqu’à la fin des temps, de Yasmine Chouikh, en compétition au 12e Festival international du film de femmes de Salé (nord du Maroc), qui a pris fin samedi, a rapporté la presse locale. L’acteur, qui incarne le rôle principal de ce film de fiction sorti en 2017, a reçu le «Prix de la meilleure interprétation masculine». Premier long métrage de Yasmine Chouikh, Jusqu’à la fin des temps raconte une aventure amoureuse inaboutie dans un cimetière entre Ali (Djilali Boudjemaâ), un fossoyeur septuagénaire et gardien de cimetière, et Djoher, veuve du même âge qui visite pour la première fois ce cimetière pour se recueillir sur la tombe de sa sœur. Le film a décroché plusieurs distinctions en Algérie et à l’étranger, notamment «l’Annab d’or» au 3e Festival d’Annaba du film méditerranéen (2018), en plus de trois prix, dont «Khindjar d’or», haute distinction du 10e Festival international du film de Mascate (Sultanat d’Oman).

Le Grand prix du 12e Festival du film de femmes de Salé est revenu au film roumain, Lemonade, de Ioana Uricaru, alors que le film chinois, les Anges portent du blanc, de Vivian Qu, a décroché le Prix du «meilleur scénario». Dans la compétition des films documentaires, la haute distinction de cette catégorie est revenue au film afghan A Thousand Girls Like Me. Une douzaine de films de 18 pays ont été projetés en compétition de cette édition, qui a mis à l’honneur le cinéma brésilien. Organisé depuis 2004 par une association locale, ce festival a pour objectif de mettre en valeur l’apport des femmes dans le cinéma.