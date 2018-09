Exposition à la galerie d’art Ezzouar : « Aux couleurs de l’automne »

«Aux couleurs de l’automne», tel est l’intitulé de cette exposition duo qui se tient du 29 septembre au 18 octobre, au niveau de la galerie d’art Ezzouar. Ce vernissage unit deux générations d’artistes peintres, dont la passion est commune. Il s’agit de Habiba Bensekhar et de Maliya Benali Khodja, deux femmes à l’esprit vif, ayant chacune un style unique et distingué.

Les deux artistes offrent aux visiteurs de la galerie d’art Ezzouar une panoplie de tableaux riches en couleurs et d’espoir. Selon la responsable de cet espace d’art Ezzouar, Mme Amel Ben-Mohamed, «c’est une exposition-vente qui unit Habiba Bensekhar et Maliya Benali Khodja». elle explique que «la galerie est un espace destiné aux artistes qui peuvent exposer à titre gracieux». «le directeur du centre a mis à la disposition des artistes cet espace pour les aider et les encourager », a-t-elle ajouté. Ainsi, sur les murs de l’espace d’art Ezzouar se déclinent les œuvres picturales de ces artistes... de belles œuvres sont proposées au regard du visiteur. Fusionnant le style, on découvre une approche, une technique et surtout une vision totalement différente, variant entre l’orientaliste et l’art moderne. Nul ne peut rester insensible face à tant de beauté, et ce, de par les couleurs choisies et utilisées par les artistes. Alliant, pour la plupart, le semi-figuratif et l’aquarelle ainsi que l’art abstrait, l’acrylique sur toile, les deux artistes ont relevé le défit de nous épater. Géologue de formation, académicienne, plasticienne autodidacte de passion Maliya Benali Khodja expose une dizaine de tableaux. Très imprégnée de son environnement et de son état d’âme, c’est une tranche de vie du quotidien qu’elle dévoile aux visiteurs…

Parmi ses œuvres on distingue entres autres "Le naufrage", "L’envol", "Insomnie", "Espoirs et positivités", "L’Eclat d’âme". Répondant à une question relative sur son choix de couleur, cette jeune plasticienne autodidacte nous affirme, en marge de cette expo-vente : «j’utilise dans la majorité de mes tableaux des couleurs chaudes et des couleurs vives car je n’aime pas la tristesse dans mes tableaux et je ne veux pas avoir que trois couleurs dans mes œuvres». Chacune de ses œuvres dégage une sensibilité nous obligeant à marquer une halte, afin de nous imprégner du travail remarquable réalisé et découvrir les détails composant chaque œuvre. Tout en dépeignant les formes d’une nature généreuse, des couleurs flamboyantes et des caractéristiques cultuelles vues à travers le regard d’une jeune autodidacte pleine de vie. Artiste formatrice, Habiba Bensekhar, qui possède un atelier où elle donne des cours d’art plastique, est une artiste diplômée en communication visuelle à l’école des beaux arts. Elle est une artiste peintre aux multiples talents. Une signature sans compromis qui bouleverse les idées préconçues et laisse place à l’émotion. Avec les différentes techniques de peinture, à savoir l’acrylique, l’huile sur toile et l’aquarelle, elle se jouit de l’art et la manière de subjuguer grâce aux différentes thématiques abordées, au message véhiculé… Chacun de ses tableaux; abstrait, figuratif ou semi-figuratif, imprégnés de couleurs à la fois intenses et chaudes dans de différentes techniques de peinture, jette, à sa manière, les visiteurs de la galerie du Ezzouar dans son univers secret… Répondant à une question relative au choix de son thème elle a indiqué que «les couleurs sont les plus difficiles à travailler et à maîtriser… des couleurs qui proviennent des pigments de la terre où il n’y a pas de transparence.» Cette exposition très riche est un véritable brassage étalé au niveau de cette galerie d’art où les visiteurs évoluent d’un espace à une autre suivant le cheminement de la narration des tableaux. Un univers ambigüe et riche d’émotions, point dénué de sensibilité.

Sihem Oubraham