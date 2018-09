Corée du Nord - Etats-Unis : La prudence

Que reste t il de l’optimisme né de la rencontre historique du sommet du 12 juin entre le président américain et le dirigeant nord-coréen à Singapour ? On se rappelle tous d’un Donald Trump, vantant l’excellente relation personnelle avec le président Kim et allant jusqu'à déclarer la fin de la «menace nucléaire de la part de Pyongyang». L’effet de charme estompé, la réalité demeure intacte ; la méfiance reste de mise et les efforts tant attendu se font par parcimonie.

Le chef de la diplomatie nord-coréenne, Ri Yong Ho, a assuré que «la poursuite des sanctions aggravait la défiance de Pyongyang à l'égard des Etats-Unis», soulignant que «la Corée du Nord ne pourra jamais se désarmer unilatéralement en premier», ont rapporté des médias locaux. Intervenant lors d'un discours devant l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a affirmé que « la récente amélioration dans la péninsule coréenne montre que l'établissement de la confiance peut être décisif». «La Corée du Nord et les Etats-Unis doivent s'efforcer d'établir la confiance mutuelle avant tout», a-t-il insisté, selon les mêmes sources. Depuis le sommet américano-nord-coréen, «l'impasse vient des Etats-Unis et de leur soutien à des mesures coercitives qui tuent l'établissement d'une confiance mutuelle entre les deux pays», a aussi estimé le ministre nord-coréen. Les Etats-Unis ont refusé jusqu'à présent l'allégement des sanctions prises contre Pyongyang pour son programme nucléaire. Washington avait réclamé au préalable «un début de dénucléarisation de la péninsule» et qu'il soit «vérifiable de manière indépendante». En 2017, à l'initiative des Etats-Unis, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité trois séries de sanctions touchant les exportations de fer, de charbon, de textile et de pêche de la Corée du Nord. Les sanctions imposent aussi le renvoi dans ce pays des expatriés nord-coréens et limitent les importations de pétrole raffiné par Pyongyang. Une batterie de sanctions qui a fait dire à Pyongyang que Washington fomente «un complot criminel» contre Pyongyang, surtout après l’annulation d’une visite du secrétaire d’état Mike Pompeo. Donald Trump assurait alors avoir hâte de revoir Kim Jong-un. La Corée du Nord fustigeait l'attitude des Etats-Unis qu'elle accuse de jouer un double jeu. Pour apaiser les tensions, le Donald Trump a adressait ses «salutations les plus chaleureuses au président Kim Jong-un», ajoutant : «J'ai hâte de le revoir !». Le président américain Donald Trump a assuré que Kim Jong Un et lui étaient «tombés amoureux». S'adressant samedi à ses partisans lors d'un meeting à Wheeling, en Virginie occidentale, M. Trump a fait monter d'un nouveau cran la chaleur de ses relations avec le leader nord-coréen, qu'il veut persuader d'abandonner l'arme nucléaire. Mais face à l’intransigeance américaine Pyongyang adopte la prudence pour ne pas consommer toutes ses cartes.

M. T.