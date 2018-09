Accord russo-turc sur Idlib : Début du retrait d’un premier groupe armé de la zone démilitarisée

Un premier groupe armé présent à Idlib a amorcé hier son retrait de la zone démilitarisée dans le nord-ouest de la Syrie, en vertu de l'accord russo-turc du 17 septembre, ont rapporté des médias locaux. Le groupe autoproclamé «Faylaq al-Cham al-Islami» s'est retirer dimanche matin avec ses armes lourdes, dont des chars et des canons, dans le sud de la province d'Alep et dans la banlieue ouest de la ville d'Idlib, ont ajouté les mêmes sources. Il s'agit du deuxième groupe armé présent dans le nord syrien qui a accepté l'accord russo-turc afin d'éviter son élimination par l'armée syrienne dans le cadre d'une importante offensive prévue pour déloger tous les terroristes présents à Idlib. L'accord russo-turc conclu à Sotchi en Russie, le 17 septembre, avait permis d'éloigner la perspective d'une offensive militaire de l'armée syrienne au moins à court terme. Le document prévoyait aussi la création d'ici au 15 octobre d'une zone démilitarisée de 15 à 20 km de large, sous contrôle de la Russie et de la Turquie, à Idlib et ces zones environnantes, qui constituent le dernier fief terroriste en Syrie. De son côté, le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a annoncé dimanche que des centaines de Syriens, dont la moitié étaient mineurs, ont pu quitter la zone de désescalade d’Idlib au cours de la journée par le biais d’un couloir humanitaire. «Environ 300 personnes, dont 141 enfants, ont quitté la zone de désescalade d’Idlib au cours de ces dernières 24 heures», a fait savoir le Centre russe, ajoutant qu'une assistance médicale a été fournie à 175 Syriens, dont 81 enfants. Le Centre a indiqué, par ailleurs, que des échanges de tirs ont été enregistrés dans les gouvernorats de Hama, de Lattaquié et d’Alep.