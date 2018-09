Rencontre avec des membres de la communauté nationale établie aux Etats-Unis : Pour une meilleure contribution au développement national

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a rencontré également à New York des membres de la communauté nationale établie aux Etats-Unis d’Amérique. Cette rencontre s’inscrit dans la série des rencontres qu’organisent le ministre des Affaires étrangères avec les représentants de la communauté nationale à l’étranger afin de les informer des mesures décidées par le Président de la République en faveur de la communauté nationale à l’étranger ainsi que pour prendre connaissance des préoccupations de la communauté nationale à l’étranger. Tout en rappelant que «cette rencontre se tient opportunément à une date importante dans l’histoire récente de l’Algérie, une date qui symbolise l’adhésion du Peuple algérien à la Charte de la Réconciliation nationale promue par le Président de la République», le ministre des Affaires étrangères «a mis un accent particulier sur la place qu’accorde le Gouvernement algérien à la prise en charge des préoccupations de la communauté nationale à l’étranger et au renforcement des passerelles de coopération et de la contribution de cette communauté au développement national». Les membres de la communauté algérienne présents à cette rencontre ont salué cette initiative qui vient leur permettre d’exprimer leurs préoccupations et renforcer davantage leur attachement à l’Algérie et ouvrir des perspectives leur permettant de contribuer plus activement au développement national.