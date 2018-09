Grand Angle : Un échec attendu

Avec ce tact propre aux diplomates, pour ne pas froisser Paris sans nul doute, l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a déclaré à l'AFP qu'il était difficile de tenir des élections le 10 décembre, comme prévu par le calendrier adopté le 29 mai dernier dans la capitale française, à l’issue d’une conférence à laquelle avaient pris part les principaux acteurs libyens. Les protagonistes du conflit s'étaient engagés, en présence du président Macron, à organiser des élections générales le 10 décembre. Mais le projet semble avoir pris l’eau de toutes parts. L’émissaire onusien justifie ce report ( ?) par les violences et les retards enregistrés dans le processus législatif. Selon lui, «il y a encore énormément à faire». Pour M. Salamé, le scrutin voulu par la France «ne pourrait se tenir avant trois à quatre mois». Et rien ne dit que ce délai sera respecté. En effet, la situation sécuritaire est des plus précaires, notamment à Tripoli, en dépit de la signature le 4 septembre dernier d’un accord de cessez-le-feu. Le 11 septembre, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d’Union nationale avait déclaré que «la Libye n’était pas prête pour des élections». En fait dès l’annonce, le 29 mai, de la tenue de ce scrutin, nombreux étaient ceux parmi les analystes et les diplomates qui n’avaient pas caché leur scepticisme. Le temps leur a donné raison, même si la diplomatie française aura tout fait pour s’éviter ce camouflet. «Compromis par les violences et une crise politique et économique persistante, le calendrier électoral de Paris devient difficile (à respecter) aussi pour d'autres raisons», a précisé M. Salamé, citant notamment «le retard dans l'adoption de lois électorales». Du haut de la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, le ministre des Affaires étrangères de la Libye, Mohamed Siala, a indiqué vendredi que «la Libye est aujourd’hui confrontée à de nombreux défis, dont la recrudescence du terrorisme, l’instabilité sécuritaire, les divergences politiques et la crise économique, qui affectent la vie des Libyens et la qualité des services». On peut dès lors comprendre que la tenue d’élections ne soit pas en tête des priorités. M. Siala a signalé que le Gouvernement d’union nationale s’emploie actuellement à trouver des solutions aux difficultés auxquelles sont confrontés les Libyens. Et ce d’autant, qu’en dépit de l’élaboration d’une nouvelle feuille de route, «aucun progrès n’a été enregistré». À défaut d’élections, Paris demande l’envoi «d’un signal clair à ceux qui seraient tentés de perturber le processus politique, et notamment aux milices». Le ministre libyen lui a appelé, dans son discours, «les différents acteurs impliqués à consulter au préalable les Nations unies, avant d’envisager l’organisation d’une réunion régionale ou internationale sur la question libyenne, sous peine d’avoir un effet contreproductif sur la résolution de la crise actuelle».

Nadia K.