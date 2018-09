Séisme et tsunami en Indonésie : 832 morts

Le bilan du tremblement de terre suivi d'un tsunami qui a frappé l'île indonésienne des Célèbes a été porté à 832 morts, hier, alors que la population de la ville de Palu à court de vivres et d'eau a commencé à piller les magasins. «À 13H00 (06H00 GMT) aujourd'hui il y a 832 morts», essentiellement dans la ville de Palu, a annoncé Sutopo Purwo Nugroho, porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes au cours d'un point presse. Ce chiffre qui double le dernier bilan, pourrait encore s'aggraver : le vice-président indonésien Jusuf Kalla a dit craindre que le bilan n'atteigne «un ou plusieurs milliers», se basant sur les précédentes catastrophes. Au moment du séisme, 71 étrangers, se trouvaient à Palu, a précisé le porte-parole, dont la plupart sont en cours d'évacuation. Mais les autorités cherchent encore à localiser trois Français, a-t-il précisé. «C'est très dur», explique à l'AFP Risa Kusuma, une mère de 35 ans qui berce son petit garçon fiévreux dans un centre pour réfugiés de la ville de Palu. «L'ambulance apporte de nouveaux corps chaque minute», «il n'y a pas beaucoup d'eau et les magasins sont pillés partout».

« Pas de nourriture, rien ! »

Devant la pénurie de nourriture, eau et carburant, les habitants ont commencé à se servir dans les supermarchés et des stations services. «C'est une crise : il n'y a pas de nourriture, rien», se justifie un pillard. «À manger, de l'eau, c'est ce dont nous avons désespérément besoin.» La plupart des victimes ont été recensées jusqu'à présent à Palu, une agglomération de 350.000 habitants située sur la côte ouest des Célèbes qui a été secouée vendredi par un séisme de magnitude 7,5 puis a essuyé un tsunami. Les autorités et les ONG s'inquiètent aussi de la situation dans la région de Donggala plus au nord, qui reste très incertaine. Onze morts ont déjà été retrouvés dans cette zone, selon l'agence. Le président indonésien Joko Widodo est arrivé à Palu hier pour observer le déploiement militaire destiné à porter assistance à la population. S'adressant aux militaires, le président, leur a demandé «d'être prêts à travailler jour et nuit pour procéder aux évacuations» et aider la population, selon un communiqué de la présidence. Les hôpitaux, dont certains ont été endommagés, peinent à faire face à l'afflux de victimes. Et de nombreux blessés sont soignés en plein air. L'Indonésie, un archipel de 17.000 îles et îlots formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne et eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. R. I.