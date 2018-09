Dans la lucarne : Des arbitres à l’index

Les choses commencent à devenir pesantes pour les acteurs de notre football. Il n'y a pas une journée qui se déroule sans qu'on entende qu'un club ou qu'un président a mis en avant l'arbitrage qu'on juge "catastrophique" à cause de sa partialité et son échec de vouloir officier les matches sans parti pris. Apparemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Car, cette problématique de l'arbitrage est revenue encore de plus belle. Il faut dire que si un club gagne, c'est que l'homme au sifflet lui a accordé quelques "largesses". Cette situation, qui reste incroyable pour certains, est devenue, de nos jours, une réalité qui est en train de s'imposer à tous. Malheureusement, elle ne fait plaisir à personne. Un club qui se prépare durant toute une semaine se voit brusquement bloqué à cause d'un arbitrage dont la partialité n'échappe à personne. Malgré le fait que ce sujet a été traité à satiété, les mêmes erreurs perdurent de saison en saison sans qu'on aperçoive le bout du tunnel. En effet, les clubs qui rendent l'arbitre responsable de leur défaite sont nombreux. Cela devient pour eux incompréhensible du fait qu'il leur fait savoir, indirectement, qu'ils sont en train de travailler pour rien. Et c'est cela qui leur fait mal. L'appel de toute la "famille du football" national semble sans écho pour le moment du fait que ces fautes flagrantes sont en train de se reproduire chaque saison. Durant le présent exercice, on constate énormément d'erreurs d'arbitrage qui ont eu des répercussions directes sur le résultat final de certaines rencontres. Pratiquement, ce sont les mêmes équipes qui sont lésées. Ce qui fait dire à certains, "ils ont déjà choisi le champion d'Algérie avant même la fin de la phase aller, puisqu'on va entamer la huitième journée et les choses semblent se décanter pour certains. Certes, il n'y a pas longtemps, ils critiquaient l'arbitrage, ce n'est pas le cas depuis qu'ils ont bénéficié de leurs offrandes. Ceci dit, certains ouvertement demandent carrément le départ d'Amalou, le responsable des désignations. Cette commission est la plus convoitée de tous. Ghouti, l'actuel président de la commission fédérale d'arbitrage, n'est que spectateur de scènes théâtrales qui le dépassent du fait qu'il n'est nullement acteur. Certes, il a essayé de l'accaparer, mais en vain. Il avait reçu un niet sec et significatif de la part de la FAF. La FAF veut, c'est visible, gérer à sa guise l'arbitrage et la commission des désignations est celle qui les domine toutes. Aujourd'hui que les critiques sont devenues dirigées, on sera curieux de voir la réaction de la FAF du fait qu'il se dit beaucoup de choses à ce niveau. Le nouveau locataire de la LFP, sise aux "ateliers", Medouar, a essayé de prendre sous son "aile" la commission des désignations des arbitres, mais lui aussi a reçu un niet «poli» par Zetchi du fait que le courant passe "cinq sur cinq" entre les deux personnes. Si demain il y a mésentente, ce serait à cause de cette fameuse commission des désignations où il y a à "boire et à manger". D'ailleurs, là, personne ne parle de Ghouti, le président, mais par contre, on ne laisse pas tranquille Amalou du fait qu'il est à la tête de la désignation des arbitres. C'est-à-dire que, çà et là, on parle "d'écuries" qui font qu'une partie des acteurs de notre "jeu à onze" a une influence directe ou indirecte sur les arbitres. Tout le monde sait que nos arbitres qui commettent des fautes criardes, chaque week-end que dieu fait, ne craignent rien. Ils seront seulement exposés à une "mise au frigot" qui n'a aucune influence sur leur carrière, puisqu'ils vont revenir aussi vite qu'ils sont partis. D'où le fait que cette situation relative au mauvais arbitrage est partie pour durer, sauf si Zetchi et les membres du Bureau fédéral en décident autrement.

Hamid Gharbi