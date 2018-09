Equipe Nationale : Des changements attendus

Le meneur de jeu des Verts, Yacine Brahimi, ne pourrait pas prendre part au prochain match de la sélection face au Bénin à Blida. En effet, il vient de se blesser au niveau de la cheville, et le staff médical du FC Porto lui a prescrit un repos de deux semaines qui pourrait se prolonger à un mois. Ses chances d’être présent contre les Béninois sont de ce fait presque nulles. Il manquera la rencontre du FC Porto en Ligue des Champions cette semaine face à Galatasaray, l’équipe de Feghouli.

La date du match des Verts face au Benin au stade Mustapha-Tchaker de Blida approche. Le 12 octobre n’est donc pas très loin. C’est pourquoi, le staff technique de l’équipe nationale, sous la conduite du nouveau sélectionneur Djamel Belmadi, poursuit son travail en toute sérénité et augmente la cadence. Un travail de pure réflexion sur le choix des joueurs sur lesquels il comptera et sur le onze que Belmadi préconise pour entamer la partie face aux Béninois. Il s’agit pour le coach et son staff de mettre en place un onze solide, homogène et qui fera sensation face au Bénin à l’occasion du premier match de Belmadi devant le public algérien. Un rendez-vous très important pour lui, surtout qu’il tient absolument à redonner vie à la sélection et à réussir avec elle de bonnes choses. Faire retrouver à l’EN sa fierté et son allure lui tiennent à cœur. C’est pourquoi, il est en train de suivre de très près les performances des internationaux et des potentiels nouveaux noms qui pourront faire partie de l’effectif des Verts lors des prochains rendez-vous de la sélection. En ce moment, la plupart de nos internationaux brillent, à l’image de Mahrez (Manchester City), Ounas (Naples), Bounedjah (Al-Sadd) qui a marqué déjà 14 buts en championnat avec son club, M’bolhi (El Ittifak saoudi). Partisan du beau jeu tourné vers l’offensive, Belmadi veut mettre en place une équipe qui prend plutôt les choses en main qu’une équipe qui subie le jeu. Aussi parmi ses priorités, mettre en place un solide système défensif, qui verra tous les joueurs assumer ce rôle, chacun à son niveau. Toutefois, il est en train d’étudier la meilleure manière de rendre son compartiment défensif plus rigoureux et capable de maîtriser son sujet. La stabilité de ce compartiment fait partie de ses premiers soucis. Le retour en grande forme du latéral droit Attal, auteur d’excellentes performances avec l’OGC Nice, lui permettra de solutionner le problème récurrent de l’arrière droit. A chaque fois, on faisait appel à un joueur n’évoluant pas dans son club à ce poste, tels Feghouli (Galatasaray), Mandi (Bétis Séville). L’EN verra aussi, d’après nos informations, le rappel de Hanni (CSK Moscou) et Ferhat (Havre), ainsi que la convocation de Ounas (Naples) et Benrahma (Bordeaux). Belmadi aura l’embarras du choix et misera certainement sur les éléments qu’il jugera les plus en forme et les plus aptes à traduire au mieux le plan tactique qu’il préconise et qui pourra conduira l’EN vers la victoire.

M.-A. Azzouz