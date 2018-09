Ligue 1 (8e journée) : Les usmistes, solides dauphins

Les joueurs usmistes, plus entreprenants, se sont imposés par le score sans appel de 3 à 1, à l'issue d'une rencontre très disputée. Les camarades de Meziane se sont ainsi rachetés auprès de leur public suite à leur élimination en quart de finale de la coupe de la CAF.

Cette partie très serrée, marquée par les nombreux duels au milieu du terrain, a débuté sur un faux rythme. Les deux teams ayant adopté des schémas de prudence. Evoluant en bloc, l'Athletic a eu par moments le monopole du cuir, mais sans parvenir à créer le danger dans la surface adverse. Les poulains du techniciens portugais Alexandre Chalo, malgré une bonne organisation tactique, ont surtout abusé des passes à l'horizontale. De leur côté, les protégés de l'entraineur Français Thiery Froger se sont distingués par un jeu plutôt aéré, en exploitant les efforts des deux arrières latéraux. Avec un jeu un peut plus direct, les Usmistes se sont procurés les meilleures occasions. Notamment en première période où ils sont parvenus à ouvrir la marque par l'intermédiaire de leur attaquant Ibara. Ce dernier, seul dans la surface, reprend le centre de Koudri pour tromper en toute quiétude Moussaoui. Trois minutes plus tard, Yaya se distingue à son tour, mais ne parvient pas à doubler la mise. 27', Ibara manque de peu de signer son doublée du jour. Pris de vitesse, les joueurs du Paradou, qui ont surtout cherché à procéder par des attaques placées pour déstabiliser le bloc défensif de l'USMA, n'ont pas vraiment brillé. L'unique occasion notable durant le premier half est à mettre à l'actif de Mouali à quelques minutes de la pause-citron. Son tir, à la limite de la surface de réparation, est bien capté par Zemmamouche. De retour des vestiaires, les camarades de Loucif ont montré des intentions offensives un peu plus franches. 47', les poulains de Chalo parviennent à remettre les pendules à l'heure. Suite à un cafouillage, après un corner, Bouzok voit sa balle repoussée par le poteau droit de Zemmaouche. Le cuir revient dans les pieds de Meziani et ce dernier ne se fait pas prier pour égaliser. Après cette réalisation, les Rouge et Noir se sont ressaisis, prenant carrément le jeu à leur compte. Ainsi, après quelques occasions timides, Cherifi redonne l'avantage à l'USM Alger. Deux minutes plus tard à peine, Benguit confirme la domination des protégés de Thiery Froger, en concrétisant une belle action collective. Il scelle ainsi le sort de cette rencontre. Malgré les nombreuses tentatives, les Pacistes ne reviendront pas à la marque. Grâce à ce succès, les camarades de Zemmamouche, qui comptent encore deux matchs en moins, reprennent leur position de dauphin, à trois longueurs de la JSK, leader de cette Ligue Une.

Rédha M.

Les résultats :



MOB - JSS 1-0

PAC - USMA 1-3

Crbn - moc 0-1