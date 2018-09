73e Assemblée Générale de l’ONU

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s’est entretenu à New York, en marge de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations unies, avec le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Koweït, Sheikh Sabah Al Khaled Al Hamad Al Sabah.

Les deux ministres ont procédé «à une évaluation de la coopération bilatérale et des perspectives de son renforcement». Il se sont félicités «de la qualité des relations bilatérales et ont exprimé leur engagement à travailler ensemble en vue de les renforcer davantage conformément aux hautes instructions des deux chefs d’Etat, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et l’Emir du Koweït, Cheikh Jaber Al-Ahmed Al-Sabah». Les deux ministres sont convenus, à cette occasion, «d’accélérer la préparation de la tenue des prochaines sessions de la Commission mixte et des consultations politiques». Ils ont également procédé «à un échange de vues sur la situation dans le monde arabe en mettant un accent particulier sur la nécessité de promouvoir des solutions politiques qui préservent la souveraineté et l’intégrité des Etats et le respect de la volonté de leurs peuples». Les questions à l’ordre du jour du Conseil de sécurité et de la présente session de l’Assemblée générale des Nations unies ont été largement évoquées au cours de cet entretien.

L’entretien avec son homologue iranien, Javad Zarif, a porté sur les relations bilatérales et les situations de conflits, notamment au Moyen-Orient, en Syrie et au Yémen. A cette occasion, M. Messahel a réitéré la position de l’Algérie pour une «solution politique à ces crises, sans ingérence étrangère, dans le respect de la volonté des peuples et de la souveraineté et de l’intégrité des Etats». Avec le président de International Crisis Group (ICG), Robert Malley, l’entretien a porté sur la situation dans la région sahélo-saharienne, notamment les crises au Mali, en Libye et au Sahara occidental. Dans ce cadre, le ministre a réitéré la position de l’Algérie «pour la promotion de solutions politiques basées sur le dialogue et la réconciliation nationale, sans ingérence extérieure et dans le cadre du respect de la souveraineté et de l’intégrité des Etats et de la volonté des peuples». Il a fait part des efforts consentis par l’Algérie «en vue d’accompagner les acteurs en Libye et au Mali sur la voie du dialogue inclusif et de la réconciliation nationale, en mettant un accent particulier sur l’impératif de l’appropriation par ces seuls acteurs des processus de sortie de crise». S’agissant de la question du Sahara occidental, M. Messahel a réitéré la position de l’Algérie en tant que pays voisin, en faveur du droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies, tout comme son soutien à l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental. Il a également exposé l’expérience algérienne en matière de déradicalisation et de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, «une expérience aujourd’hui largement sollicitée à l’échelle internationale». Enfin, le ministre des Affaires étrangères a rappelé l’initiative algérienne qui a fait du 16 mai de chaque année la journée internationale du Vivre Ensemble en paix, «une initiative qui s’inscrit en droite ligne de l’engagement constant de l’Algérie en faveur de la paix et de la sécurité internationale».

L’entretien avec son homologue irlandais, M. Simon Conveny, a porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement. Les deux ministres ont exprimé leur engagement à travailler ensemble en vue de dynamiser la coopération bilatérale et de la diversifier davantage. Les relations entre l’Algérie et l’Union européenne ont également été abordées par les deux ministres.

M. Messahel a rencontré la présidente de l’Assemblée générale des Nations unies, Mme Maria Fernanda Espinosa, laquelle a exprimé ses remerciements à l’Algérie pour son soutien constant aux activités et à la Mission de l’Assemblée générale dont témoigne notamment la facilitation réussie par l’Algérie de l’adoption de la résolution sur la réforme du système de développement des Nations unies.

Le MAE s’est également entretenu avec son homologue cubain, Bruno Rodriguez Parrilla, avec lequel il a abordé des questions d’actualités internationales, notamment les crises et les conflits au Mali, en Libye, au Sahel ainsi que les questions du Sahara occidental.





« L’Algérie a été la toute première cible du terrorisme »



«Le terrorisme, dont l’Algérie a été la toute première cible au tournant du siècle passé, est devenu aujourd’hui l’un des fléaux planétaires les plus destructeurs», a souligné M. Messahel, lors du débat général de la 73e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Il a affirmé, à l’occasion, que l’Algérie, au prix de lourds sacrifices, «a pu y faire face, seule», en adoptant une approche et des moyens qui ont prouvé leur efficacité. «Cette expérience, que nous sommes disposés à partager, s’est fondée sur la conviction que toute stratégie de lutte doit impérativement s’attaquer aux causes profondes de cette plaie des temps modernes, et qu’elle doit s’accompagner d’une politique de lutte résolue contre la radicalisation et l’extrémisme violent», a-t-il estimé. Le chef de la diplomatie algérienne a interpellé la communauté internationale , pour qu’elle fasse en sorte que le combat qui est livré à ce fléau s’accompagne tout à la fois de mesures de déradicalisation et d’une véritable promotion de politiques prônant le «vivre-ensemble». «Il me plaît de rappeler, dans ce contexte, que la résolution des Nations unies déclarant le 16 Mai Journée internationale du vivre ensemble en paix, initiée par l’Algérie, s’inscrit dans le cadre des efforts destinés à promouvoir les principes du dialogue inclusif devant présider à la recherche de solutions aux défis de la stabilité, tant au plan national qu’international», a-t-il souligné.