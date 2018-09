Sécurité alimentaire : Améliorer la production

L’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA), en collaboration avec le bureau de l’Organisation arabe du développement agricole (OADA) ont célébré jeudi, la journée arabe de l’agriculture sous le slogan « L’agriculture intelligente, pour

un meilleur avenir de l’agriculture arabe et la préservation des ressources naturelles ».

Intervenant à cette occasion, le directeur de l’INRAA, M. Khaled Abbas, a expliqué que « le slogan retenu pour cette année a été choisi au vu de la nécessité qui se fait sentir de plus en plus d’utiliser la smart agriculture pour l’optimisation de l’utilisation durable des ressources naturelles ainsi que pour l’amélioration de la production et de la productivité, dans la perspective d’assurer la sécurité alimentaire du pays ».

Dans cette optique, il a appelé à ce que les différents acteurs du secteur s'organisent au niveau des chambres d'agriculture à travers le territoire national. "Nous avons besoin de mettre en place une organisation, celle-ci commence par l'organisation des agriculteurs en associations au niveau des chambres d'agriculture", soutient-t-il, désignant les représentations locales du ministère comme "les centres de décision" de l'utilisation des différentes techniques.

En Algérie, l'utilisation des systèmes d'information géographique, c'est-à-dire la photo aérienne, la photo satellitaire et l'ensemble des moyens qui apportent une masse d'informations pour analyser la production agricole à travers la biomasse par exemple, sont utilisés par les acteurs de la recherche scientifique depuis plusieurs années, dans le cadre de l'agriculture intelligente "smart agriculture", souligne M. Abbas. Des techniques qui permettent de prévoir le rendement des cultures et ainsi donner aux décideurs des informations pour mener à bien leur politique agricole avec la possibilité de programmer l'ensemble des opérations en matière d'intervention sur le terrain pour la fertilisation, l'irrigation et d'autres procédures techniques. Cela permet aussi de connaître les besoins d'importation et les possibilités d'exportation, indique-t-il.

En revanche, au niveau de l'utilisation des nouvelles technologies sur le terrain au profit des agriculteurs, «nous accusons un certain retard", concède le directeur de l'INRAA.

Il a plaidé pour que l'ensemble des intervenants du secteur agricole, notamment les instituts techniques, se réunissent et proposent une stratégie commune aux agriculteurs à travers les chambres d'agriculture pour l'utilisation de ces moyens. Dans ce cadre, M. Abbas incite à une plus grande collaboration avec les agriculteurs pour leur offrir les informations par messagerie (SMS) par exemple.

Pour illustrer ses propos, le même responsable cite l'exemple du Sénégal "où le ministère de tutelle envoie des messages aux agriculteurs, notamment sur les prévisions météorologiques et aussi pour recommander les actions à mener pour leur culture de croissant d’arachide", relate-t-il. Cette nouvelle tendance mondiale que représente le recours aux nouvelles technologies dans les processus de production, estime le directeur central des statistiques agricoles et des systèmes d'information au ministère de l’Agriculture, M’hamed Tifouri, doit être "intégrée de manière intelligente" dans le secteur agricole. Dans ce cadre et pour fédérer l'ensemble des systèmes d'information existants dans le secteur, M. Tifouri a rappelé le travail en cours que réalise le ministère pour l'élaboration du système d'information agricole, rural et de la pêche.

L'objectif de ce système centralisé sera de "mutualiser" les travaux des différents acteurs de l'agriculture et partager l'information de manière "fiable et instantanée". D’autres interventions sur les thèmes : «Amélioration de l’efficience d’utilisation de l’eau par les technologies de l’information et de la communication», «Agriculture intelligente face à la dégradation des ressources pastorales : la transhumance, un atout essentiel pour la sécurité alimentaire», ont été présentées à l’occasion.

Un débat a été ouvert à la fin, qui a vu l’intervention de cadres du secteur exprimant l’intérêt d’une agriculture intelligente pour une efficience de productivité agricole et plusieurs propositions, interrogations et remarques ont été développées par les participants.

A noter que l'Organisation arabe pour le développement de l'agriculture, qui compte 23 pays parmi ses membres, célèbre le 27 septembre de chaque année la Journée arabe de l’agriculture. Date qui correspond à la création de l’Organisation à Khartoum (République du Soudan). Chaque année, l’Organisation choisit un thème lié au développement agricole et à la sécurité alimentaire.

Salima Ettouahria