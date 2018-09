Le président Bouteflika, lauréat du prix de la paix d’une fondation américaine

La fondation américaine «Brave» a décerné le prix de la paix 2018 au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Autant certifier d’emblée que les efforts consentis par le Chef de l’État en faveur de la promotion de la paix et de la stabilité sont hissés au titre de référent universel, d’exemple à suivre pour réussir toute initiative de réconciliation. La Fondation «Brave» a nommé, jeudi, le Président Abdelaziz Bouteflika, le premier bénéficiaire de son prix annuel de la paix, «pour son rôle en tant que médiateur de la paix dans son pays, au Moyen-Orient et en Afrique», indique en effet cette institution, dans un communiqué.

«Les anciens membres du Congrès américain, George Hochbrueckner (D-NY) et Christopher Shays (R-CT), ont décerné le prix au nom de la Fondation», a-t-on ajouté. «Le prix a, notamment reconnu le rôle de l’Algérie dans la négociation d’un accord de paix entre l’Éthiopie et l’Érythrée, qui a mis fin à la guerre de vingt ans en juillet 2018», a-t-on fait savoir, ajoutant que «le Président Bouteflika a pris la tête d’autres médiations entre factions belligérantes, y compris au Mali et en Libye».

Cette distinction du Chef de l’État en tant que premier bénéficiaire du prix de la paix dans l’espace arabe et africain est intervenue à la veille de la célébration du 13e anniversaire de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.

La mise en œuvre de cette politique judicieuse a servi d’un véritable tournant dans l’histoire de la nation ayant parvenue à bannir définitivement une époque où la barbarie terroriste régnait encore, et ouvrir une nouvelle ère caractérisée par une dynamique de refondation institutionnelle et infrastructurelle d’un État résolument engagé sur la voie du progrès et de la modernité.

La Charte est inscrite dans la logique de la politique de la Concorde civile, initiée par le Chef de l’État et adopté en 1999 par référendum. «En 2002, M. Bouteflika a mis fin à la guerre civile algérienne, en accordant une amnistie à ceux qui ont pris les armes contre le gouvernement, en échange d’une participation dans le processus politique (…) Ce faisant, il a cartographié un nouveau modèle de reconstruction post-conflit qui a depuis été étudié à travers plusieurs nations de la planète pour son efficacité révolutionnaire», explique la Fondation.

Créée en 2017, la Fondation BRAVE s’est donné pour objectif, la promotion de la sensibilisation aux dangers de la guerre et de la justice sociale dans le monde entier.

La Fondation mène des actions humanitaires dans les régions du monde secouées par les conflits. Elle a, notamment organisé avec succès un programme visant à favoriser l’autonomie des enfants déplacés dans les camps de réfugiés syriens.

Karim Aoudia