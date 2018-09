Prévention contre l’extrémisme et la radicalisation : L’Algérie est à l’avant-garde

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a déclaré, hier à Alger, que «toutes les formes de terrorisme sont largement dépassées en Algérie», ajoutant que «le pays n’a point besoin de faire appel aux autres dans la lutte contre les formes de radicalisation».

Le ministre, qui s’exprimait en marge de l’inauguration de la saison du Centre culturel islamique (CCI), à Dar El-Imam (Mohammadia), a précisé que «l’Algérie a réussi à éliminer toutes les formes de terrorisme», et, mieux, «elle est aujourd’hui à l’avant-garde d’un processus de prévention contre l’extrémisme et la radicalisation».

Le processus de prévention contre les risques de radicalisation implique, selon le ministre, la coordination des efforts «dans le cadre d’une action gouvernementale intégrée».

M. Mohamed Aïssa a affirmé que «l’Algérie n’a pas besoin de solliciter les étrangers». L’illustration parfaite de la réussite de ce pays en matière de lutte contre le terrorisme, et de prévention contre les effets négatifs de radicalisation est que «l’Algérie est le seul pays musulman où ses jeunes ne sont pas impliqués au sein des groupes «djihadistes» dans les menaces transfrontalières».

Le ministre précise que «les quelques membres qui rejoignent ces groupes terroristes ont été recrutés en dehors des frontières du pays».

C’est là, selon le ministre, la preuve incontestable que la jeunesse du pays est «immunisée» contre les risques de l’intégrisme. M. Aïssa a tenu à mettre en exergue le rôle «des programmes de prévention contre la radicalisation, la vigilance des autorités, les retombées de l’expérience douloureuse qu’a vécue le pays, ainsi que les vertus de la charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui sont les composantes qui fortifient le rempart des Algériens» face à ce qu’il a qualifié «de tentatives d’endoctrinement de personnes parasitaires qui peuvent influer sur l’imaginaire des jeunes qui n’ont pas vécu l’expérience douloureuse des années 1990». En effet, le choix de la date du 29 septembre pour lancer la saison des activités culturelles du CCI n’est pas anodin.

Cette date marque le 13e anniversaire de l’adoption de la charte pour la paix et la réconciliation nationale.

À cet effet, le ministre a tenu à préciser que «le principe du vivre ensemble en paix, né de l’esprit de la réconciliation nationale, est une plate-forme solide pour contrecarrer le discours de la haine visant la ségrégation, la division au sein de la nation», ce discours «est délibérément en train de semer la frayeur, la fureur et la détresse parmi la jeunesse de notre pays», ajoute-t-il. Pour le ministre, le rôle des centres culturels apparaît, dès le début, comme un espace visant «à protéger la nation contre les menaces du fatalisme».

«La mission du Centre culturel islamique est une extension naturelle au rôle de la mosquée, dans la diffusion des préceptes d’un islam modéré, parallèlement à la préservation du réfèrent religieux national, et à la richesse immense du patrimoine culturel du pays.»

Il a ajouté par ailleurs que «l’espace public est le domaine où toutes les opinions se rencontrent», c’est pourquoi il faut «travailler à élargir les espaces de participation de chaque citoyen à cette institution, en harmonie au rôle de l’école, des musées et de l’université» a-t-il martelé, en insistant sur l’importance d’établir des programmes culturels variés afin de garantir cette démarche partagée.

Le ministre a également précisé que «l’Algérie, en réussissant à dessécher les sources de l’intégrisme, ne déraillera pas de la voie du vivre ensemble en paix, devenue, aujourd’hui, un modèle de société à l’échelle mondiale».

L’inauguration de la saison culturelle, en cette date symbolique, est aussi une reconnaissance aux 114 imams martyrs de la décennie noire, qui «ont refusé de léguer les estrades des mosquées aux intrus et à leurs idées obscurantistes, et se sont sacrifiés pour que l’Algérie ne soit pas poignardée à partir de ses mosquées», a dit le ministre.

En marge de la cérémonie d’ouverture, une conférence sur le «Rôle interactif et organisé des centres culturels islamiques» a été organisée.

L’Algérie compte 48 centres dans toutes les wilayas. Ces derniers apparaissent, donc, par leur mission, comme un formidable outil pour la diffusion du concept de la paix.

Tahar Kaidi