Dans la LUCARNE : « Un pas en avant deux pas en arrière ! »

l Notre championnat national est en train d’amorcer un virage assez important. La JSK a pris une sérieuse option, même si le calendrier n’est pas encore à jour. Les compétitions africaine et arabe sont en train de peser de tout leur poids sur son bon déroulement. C’est vrai qu’à l’amorce du présent exercice, on avait applaudi à l’idée de voir les journées se ‘‘passer’’ comme sur des roulettes. C’est-à-dire qu’il n’y avait aucune anicroche qui eût pu remettre en cause la bonne marche de la « machine » du championnat national. C’est vrai qu’il y a un nouveau président de la LFP. Les observateurs ne veulent pas émettre un quelconque pronostic. Ils attendent avant de le juger. C’est vrai que l’affirmation relative à ce que les derbys entre équipes algéroises se « joueront dans le club de chaque équipe » n’avait pas reçu l’unanimité. Car tous les spécialistes avaient vu un net recul sur le plan du niveau d’ensemble. Avant cela, tous les matches concernant les derbys des équipes de la circonscription d’Alger se jouaient automatiquement au stade du 5-Juillet, le plus grand stade de la capitale. Cette option a été acceptée par tous et personne n’avait trouvé à redire, puisque tout le monde avait trouvé son compte. On avait même vu des équipes qui pratiquent un meilleur football sur le « ground » du 5-Juillet que dans leurs

« petits stades » en tartan synthétique. Il est clair que pour certains, il s’agissait même d’une époque assez faste, aujourd’hui, malheureusement, révolue. Durant la présente saison, on est revenu en arrière en évoluant sur des terrains qui n’ont de stade que le nom. On ne peut pas parler de football, de spectacle et autres. De grandes affiches sont ainsi travesties en « navets » qui vous font dormir malgré vous. Ce n’est pas comme cela qu’on contribue à faire avancer notre football. Par exemple, le « grand derby-show » USMA-MCA, attendu par tous, aussi bien chez nous que dans tous les pays arabes, va se jouer à Bologhine. Un « petit stade » qui risque de provoquer « l’irréparable » lorsqu’on sait que l’USMA et le MCA ont des galeries assez importantes par la taille, mais aussi par l’ingéniosité de leurs supporters. Il est clair que certains sont contre le beau jeu, le côté féerique. On a l’impression qu’ ils veulent qu’on revienne au « Moyen-Âge». En dépit de la dénonciation faite par les uns et les autres, on ne veut pas changer ou tenter d’améliorer les choses dans ce qui est meilleur, excellent, au lieu d’adopter la politique de « un pas en avant, deux pas en arrière ». C'est-à-dire qu’on est en train de « marcher à reculons », ce qui va à l’encontre du progrès et du développement harmonieux promis par les « pouvoirs publics ». Ces derniers, qu’on le veuille ou non, ont leur mot à dire afin de mettre un frein à certains responsables qui n’en font qu’à leur tête pour aider ou avantager certains clubs contre d’autres. Aujourd’hui, il faudra plutôt avoir une vision générale, plus équitable, destinée à mettre tout le monde sur le même pied d’égalité. Que nos arbitres ne sifflent plus à tort et à travers des penaltys qui ne le sont pas à l’avantage de certaines équipes. C’est le meilleur moyen pour que toutes les équipes ne soient pas lésées. Car la partialité « tue » notre football. Il faudra donc revenir à la raison et faire jouer les derbys, qui sont très suivis au stade du 5- Juillet. Hors de cette enceinte, ils deviennent presque sans importance semblables à ces « films » qu’on taxe de

« navets ». C'est-à-dire que les gens ne retiendront finalement que le résultat. Le reste comptera, à leurs yeux, pour des prunes, surtout qu’on n’accorde aucune ou peu d’importance au « beau spectacle et au beau jeu ».

Hamid Gharbi