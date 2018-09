Ligue Deux (8e journée) : Le leader et son dauphin accrochés

La huitième journée du championnat de Ligue Deux, disputée le week-end dernier, n'a pas été prolifique pour le leader et son dauphin. Ces derniers n'ont pas su exploiter l'avantage du terrain et du public pour consolider leurs positions au classement. L'ASO a été tenue en échec par la JSM Bejaia (1-1), alors que le Widad de Tlemcen à été neutralisé par le Rapid de Relizane (0-0). Face à leur bête noire, les protégés de Zaoui n'ont pas réussi à vaincre le signe indien au stade Boumezrag, malgré une nette domination. 42', contre le cours du jeu, Bahi reprend superbement le centre de son coéquipier Benayache pour ouvrir le score. Il a fallu attendre les cinq dernières minutes pour voir les locaux concrétiser leurs efforts et revenir à la marque. Faisant une fois de plus preuve de manque d'efficacité offensive, les joueurs de l'ASO ont failli enregistrer leur première défaite de la saison face à une formation de Bejaia, encore à la recherche de son équilibre. "L'efficacité offensive continue de nous faire défaut. On doit progresser sur ce plan si on veut maintenir le cap et atteindre notre objectif. Alors que la JSMB a su traduire son unique véritable occasion de la partie, les joueurs se sont distingués par leurs nombreux ratages. Nous perdons ainsi de précieux points à domicile. Il va falloir vite se ressaisir", a déclaré l'entraîneur Zaoui, visiblement décu, à la fin de cette affiche de la journée. Dans le derby de l'Oranie, le WAT et le RCR se sont séparés sur un score vierge, à l'issue d'une partie très disputée. Le Widad enregistre ainsi son premier faux pas, at-home, face à une très accrocheuse formation de Relizane. A noter que les locaux, qui ont terminé la partie à dix, après l'expulsion de l'arrière latéral Bencherifa (57'), ont raté un penalty par l'intermédiaire de Bougueche (69'). Par ailleurs, le Mouloudia d'El Eulma, qui était sur une courbe ascendante, a vu son élan freiné net à Oran. Babya s'est incliné sur le score de 2 à 1, face à une équipe de l'ASMO, visiblement en nette amélioration. Malgré leur infériorité numérique, après l'expulsion de Benouis (74'), les poulains du coach Zeghdoud ont su gérer cette confrontation. Ultra-dominateurs, les Asemistes ouvrent logiquement la marque à la demi-heure de jeu par Bentiba, avant de se mettre à l'abri grâce à Berramla (54'). Le but de Sebti, dans les arrêts de jeu, ne changera rien. Les gars de M'dina Djedida enregistrent une précieuse victoire leur permettant de revenir dans la course. A Annaba, les Tuniques Rouges se sont imposées par un score étriqué face à un autre promu qui joue les premiers rôles, à savoir l'Espérance de Mostaganem. L'unique réalisation de cette belle empoignade à été l'œuvre de Ziani (36'). Grâce à ce succès, les protégés de Mouassa se positionnent dans la première partie du tableau pour mieux suivre les débats. Dans le bas du tableau, la situation de l'USM Blida se complique de plus en plus. Les poulains de Lounici se sont inclinés à domicile face au nouveau promu, NC Magra, par le score net et sans bavure de 2 à 0. C'est en seconde période que l'USMB s'est écroulée. Les locaux concèdent un premier but, quatre minutes seulement après leur retour des vestiaires. Sur un corner bien botté par Amiri, Boukhari, seul au second poteau, ne trouve aucun mal à tromper la vigilance de Boutaga. Deux minutes avant le coup de sifflet final, les joueurs de l'entraîneur Abbas scellent le sort de la rencontre grâce à un but signé Boulanceur. Une belle victoire pour le NC Magra, qui poursuit son apprentissage en Ligue Deux.

R. M.