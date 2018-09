Ligue des Champions arabe (16es de finales / retour) : MCA 0 – Riffa Sports Bahreïn 0 (Aller 2-1)

Le Mouloudia d’Alger qui traverse depuis quelque temps des moments très difficiles, a réussi vendredi soir à arracher la qualification aux quarts de finale de la Ligue des Champions arabe, aux dépens du représentant du Bahreïn, Riffa Sports.

Les Algérois se sont contentés d’un match nul sur un score vierge. L’importante victoire arrachée à Manama lors de la manche aller a permis aux Mouloudéens d’aborder le retour, sans encombre.

Les camarades de Hachoud n’ont néanmoins pas du tout convaincu leurs supporters, qui ne leur ont pas encore pardonné le cinglant 5-0 que la JSK leur a infligé à Bologhine, suivi de l’autre défaite (4-3) concédée à Oran face au MCO, en étant menés dans un premier temps par 3-0, juste après. La grogne n’est apparemment pas près de s’estomper au MCA, avec des luttes intestines et de clans qui ont ressurgi après la série de mauvais résultats enregistrés. La tension demeure palpable. Pour preuve, le gardien de but Farid Chaâl a subi encore une fois les foudres de la galerie mouloudéene, même s’il a été irréprochable lors de cette rencontre. Les supporters semblent toujours lui en vouloir par rapport à certaines bévues qu’il a commises lors de certains matches. Il devrait plutôt être encouragé par le public mouloudéen, dont le comportement à son égard a été déplorable. Pour ce qui est de la partie proprement dite, on peut dire que le Mouloudia avait une certaine emprise sur les débats, sans néanmoins convaincre. Bendebka et ses coéquipiers paraissaient crispés et affectés moralement. Ce qui ne leur a pas permis de jouer sur leur véritable valeur. Pour preuve, ils manqueront même un penalty par Derrardja en première période (38’). Ce dernier envoie la balle sur le poteau. L’équipe adverse a tenu tête au MCA et a tenté quelques incursions dans le camp de jeu mouloudéen, sans néanmoins se montrer incisive. Le Mouloudia a même eu quelques sueurs froides lors du temps additionnel, où l’arbitre mauritanien aurait pu accorder un penalty valable aux Bahreïnis, sur une action identique à celle qui a valu le tir au but manqué par Derrardja. Cela dit, l’essentiel a été réalisé par le MC Alger qui passe sans encombre aux quarts de finale de l’épreuve.



Rolland Courbis nouvel entraîneur



Par ailleurs, le directeur sportif du club, Kamel Kaci Saïd, fortement décrié en ce moment et dont plusieurs voix dans le camp mouloudéen demandent le départ, n’abdique pas.

Il a pratiquement réussi, avec l’appui du conseil d’administration, de convaincre le technicien Rolland Courbis à driver le Mouloudia. Selon nos informations, ce dernier après discussion avec les dirigeants du club algérois, a donné son accord de principe et n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de coacher le MCA. Il reste aux deux parties de trouver un terrain d’entente sur le plan financier. Ce qui ne devrait pas constituer un obstacle à la venue de Courbis. Pour ce qui est de la durée du contrat, qui devrait le lier au Mouloudia dans le cas de l’officialisation de son installation à la tête de la barre technique des Vert et Rouge, elle sera de deux ans et demi, comme convenu entre les deux parties lors des premières discussions qui ont eu lieu vendredi. Sauf revirement inattendu, Rolland Courbis sera bel et bien le successeur de Bernard Casoni. Sa riche expérience des terrains et ses compétences avérées lui permettront certainement de remettre le Mouloudia sur le bon chemin qui le conduira à bon port. C’est le souhait de tous les inconditionnels mouloudéens.

Mohamed-Amine Azzouz