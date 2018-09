Archéologie : La grande saignée

Au fil de l’actualité distillée par les services de gendarmerie, de douanes ou de police des frontières, souvent, on tombe sur l’arrestation de trafiquants de pièces archéologiques en partance pour d’autres rivages le ballot chargé de trésors inestimables subtilisés.

Cette guerre contre les trafiquants a été menée depuis les premiers jours de l’Indépendance. En ce temps, les colons en partance et leurs relais procédaient déjà à une grande saignée. Tableaux, meubles précieux, pièces archéologiques de valeur inestimable et objets culturels séculaires prenaient la voie de l’étranger et se monnayaient sur les marchés de l’art mondiaux. La décennie noire a été la période la plus faste pour les trafiquants où des milliers de pièces du patrimoine culturel national ont pris la route de l’exil. Les autorités, dépassées par l’ampleur du drame, n’ont pu récupérer qu’une infime partie de ce trésor tant convoité par les trafiquants de tous bords. Cette forme de criminalité organisée s’adapte sans cesse à de nouvelles techniques pour subtiliser et acheminer tout ce qui lui tombe sous la main et ayant une valeur monnayable. Aujourd’hui, avec le Web, les réseaux sont plus fluides. Tout le monde peut faire évaluer une pièce de monnaie ancienne, une vieille amphore héritée d’un aïeul, une pointe de flèche ou un bout de météorite ramassés lors d’une randonnée, une toile déterrée d’un vieux grenier ou de vieux bijoux de famille qui traînent au fond d’un tiroir. Plusieurs sites proposent gratuitement d’évaluer le bien sur simple photo et conseil sur le mode d’acheminement jusqu’à l’éventuel acquéreur.

La liste des pièces subtilisées des musées nationaux durant les deux dernières décennies est effarante, le patrimoine culturel a été délesté d’objets de très grande valeur historique, datant des temps anciens ou de périodes plus récentes. L’Algérie a pu en récupérer une petite partie et espère, avec la collaboration des brigades internationales de la lutte contre le vol d’objets d’art et historiques, retrouver la trace de quelques fameux tableaux, de statues, d’ustensiles en céramique datant de l’ère pré-romaine ou de manuscrits de valeur inestimable.

Plus que tout autre trafic, le vol de pièces archéologiques, historiques ou artistiques devrait être considéré comme crime de premier plan. Et, en parallèle, les musées devraient pour leur part permettre aux détenteurs de tels joyaux de les évaluer, de les dater et de les répertorier. Pour le plus grand bien de notre histoire et de notre riche patrimoine.

