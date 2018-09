Habitat : remise des clés de 950 logements à Tlemcen

Les clés de 950 logements et 870 aides à l’habitat rural ont été remises, hier à Tlemcen, à leurs bénéficiaires lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.

Il s’agit de 200 logements sociaux participatifs (LSP) destinés aux personnels de l’université Abou-Bekr-Belkaid de Tlemcen, de 50 logements publics locatifs (LPL) dans la commune de Dar Yaghmoracène et de 100 autres à Ouled Riah, ainsi que 600 logements en location/vente AADL au chef-lieu de wilaya et 870 aides à l’habitat rural à travers les communes de la wilaya.

Le ministre a annoncé, lors de cette cérémonie tenue au siège de l’APW, qu’un programme de réalisation de 1.000 logements sera inscrit pour les souscripteurs restants de AADL de la wilaya qui disposent d’ordres de versement, signalant que cette opération permettra de prendre en charge définitivement tous les souscripteurs de AADL de la wilaya dont le nombre global a atteint 8.471. La wilaya de Tlemcen bénéficiera, à l’avenir, d’autres quotas d’aides à l’habitat rural partant de sa vocation agricole, a annoncé M. Temmar, rappelant, d’autre part, qu’il a été procédé depuis le début de l’année courante à l’attribution de 4.700 logements de différents programmes. Le ministre a souligné que cette visite dans la wilaya, qui coïncide avec le 13e anniversaire de la Charte de la paix et de la réconciliation nationale, intervient pour s’enquérir du déroulement des programmes d’habitat dont a bénéficié la wilaya. Il a rappelé que tous les logements attribués et en cours s’inscrivent dans le cadre du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui accorde un grand intérêt à l’habitat en tant que priorité mobilisant tous les moyens financiers nécessaire en dépit de la crise difficile que traverse le pays, déclarant qu’à la faveur de ce programme, l’Algérie a fait des pas de géants dans le sens du progrès et la prospérité dans tous les domaines à l’ère de la paix et de la sécurité. Pour sa part, le wali de Tlemcen, Ali Benyaïche a signalé que la wilaya prévoit la distribution de 10.177 logements tous programmes confondus avant la fin de l’année en cours. Le programme de la visite du ministre à Tlemcen a comporté la pose de la première pierre pour la construction de 300 logements location/vente AADL à Ouled Mimoune et de 100 logements promotionnels aidés (LPA) à Nedroma. En outre, le ministre a suivi un exposé sur le projet de restauration du vieux quartier hai Terbiaa de Nedroma dont les travaux seront lancés dans un mois pour un coût de 190 millions DA pour toucher 115 maisons dans un délai de 8 mois.