Ain Temouchent : plus de 250 familles ont un nouveau toit

Les clés de logements publics locatifs (LPA) et promotionnels aidés (LPL) ont été remis hier à 252 familles de la wilaya de Ain Témouchent. La wali de Ain Témouchent, Labiba Ouinez, a souligné, en présidant la cérémonie symbolique de remise des clés, que cette opération s’intègre au titre du programme de distribution de 3.200 logements LPL cette année. Elle a indiqué que la plupart des logements attribués au titre du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, disposent des conditions de vie décentes et sont raccordés aux réseaux d’électricité, d’eau potable, d’assainissement, ajoutant que les travaux d’aménagement externe sont achevés.

Ce quota de logements attribués comprend 140 LPL à Aghlal, 38 à Oued Sebbah et 24 à Hassasna outre 50 LPA à Ain Larbaa, a fait savoir le directeur de l’OPGI, Mohamed Brahim Okbi. Il est prévu l’attribution de 1.500 autres LPL à travers les communes de la wilaya avant la fin de l’année en cours, a ajouté M. Okbi. La wilaya de Ain Témouchent a enregistré, l’année dernière, la distribution de 1.200 logements LPL.

L’OPGI recense quelque 4.200 LPL en cours de réalisation avec des taux d’avancement variés à travers la wilaya.