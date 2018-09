Mouvement El-Islah : loi sur la réconciliation nationale : historique

Le président du Mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a appelé à Ain Lehdjal à saisir pleinement la portée de la loi sur la paix et la réconciliation nationale et son rôle historique pour la stabilité du pays . Lors d’une rencontre avec les militants, M. Ghouini a estimé que «cette pleine compréhension se fait au travers de cours et conférences sur tout ce qui concerne cette charte pour immuniser les générations futures contre ce qu’a vécu l’Algérie durant les années 1990». «La charte de la paix et de la réconciliation nationale mérite d’avoir une journée nationale au regard du succès qu’elle a eu à tous les niveaux dont surtout le recouvrement de la paix et de la stabilité en Algérie», a soutenu le président d’El-Islah estimant que la date du 29 septembre est «une occasion nationale qui s’impose d’elle-même à l’ensemble du peuple algérien». M. Ghouni a réitéré son appel pour «activer l’article 47 de la charte de la paix et de la réconciliation nationale pour inclure les catégories victimes de la décennie noire et prendre en charge le dossier des disparus et des victimes du terrorisme». Il a également appelé à protéger cet «acquis national important» qu’est la charte de «toutes sortes de manipulation de nature à nuire à son objectif suprême» estimant que cette protection se fait lorsque la classe politique et le peuple algérien se dressent ensemble autour d’elle.