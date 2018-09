L’ANR réitère son soutien au Président Bouteflika : les décisions du Conseil des ministres saluées

Le premier responsable de la formation politique a réitéré une fois de plus son soutien total et indéfectible au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika l’invitant à poursuivre son œuvre et de ce fait briguer un 5e mandat présidentiel.

Une façon d’exprimer son vœu pour «la continuité et la stabilité», c’est ce qu’a indiqué Belkacem Sahli, Secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine (ANR) lors de la conférence nationale trimestrielle des bureaux de wilaya de l’ANR qui s’est déroulée, hier, au siège du parti, sis à Bouchaoui (Alger).

Pour lui, la seule personne capable de garantir la paix, la stabilité et le développement du pays n’est autre que le Président Abdelaziz Bouteflika d’autant plus que «notre pays est appelé à relever de nombreux défis, qu’ils soient sécuritaire, politiques ou économique et social».

M. Sahli a saisi l’occasion pour saluer les dernières décisions importantes issues du Conseil des ministres qui a « consacré la dimension sociale de l'Etat à travers une loi des finances 2019, exempte de toute augmentation pouvant peser sur les familles et classes vulnérables».

Pour M. Sahli l'augmentation du budget consacré aux transferts sociaux destinés au soutien des familles, à la caisse de retraites et à la politique générale de l'Etat dans les domaines de l'habitat, de la santé et de la solidarité, ainsi que l’approfondissement du développement dans le sud et consolidation des prérogatives des wilayas déléguées dans le Sud sont là «une preuve de plus que le Président de la République accorde une importance accrue au peuple algérien notamment aux couches les plus démunies».

Poursuivant ses déclarations, le patron de l’ANR expliquera à ses cadres présents en son siège que les dernières décisions du Conseil des ministres auront un impact des plus positifs pour garantir la stabilité et la cohésion sociale puisque c’est deux objectifs «sont les principaux objectifs de notre démarche, celle de la continuité que nous avons menée à l’ANR, avec notre groupe de la stabilité et des réformes» dira-t-il.

Sur un autre registre, celui de la célébration du 13e anniversaire de la Charte de la paix et la réconciliation nationale, le responsable a tenu à exprimer la satisfaction de sa formation quant aux résultats probants issus de la «politique sage» du Président de la République qui ont garanti et garantiront paix et stabilité pour le pays, néanmoins cela «n’empêche point d’être vigilant d’autant plus que des groupuscules de terroristes peuvent frapper à n’importe quel moment», a- t-il ajouté.

Il rendra cependant un vibrant hommage et aux services de sécurité et à l’Armée nationale populaire (ANP) pour tous leurs sacrifices pour «Une Algérie forte et stable». Il évoquera les réalisations faites sur le terrain en termes de lutte antiterroriste et contre le crime organisé, et la promotion de ce modèle de réconciliation pour le règlement de conflits régionaux et internationaux.

A propos de la création de l’alliance composée par plusieurs partis politique pour le soutien au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika pour qu’il se présente pour un nouvel mandat, M. Sahli indiquera que les 15 partis+2 ont adhéré à l’initiative politique de «la continuité pour la stabilité et la réforme». une démarche qui, selon lui, «est un front solide très actif sur le terrain à travers l’organisation une série de conférences thématiques pour préparer un avant-projet et programme électoral avec lequel on va participer avec notre futur candidat». Dans ce contexte, les 15 partis+2 viennent de signer leur plateforme politique commune.

Le S.G de l’ANR dénoncera à l’occasion certains partis politiques qui mènent une campagne d’acharnement sur la personne du Président de la République à travers l’organisation des actions sur le terrain «pour interdire à un citoyen d’exercer son droit constitutionnel à la candidature et nous interdire notre droit constitutionnel», ceci d’autant que, comme il le dira, «ce sont des gens qui en fait, ne représentent qu’eux-mêmes».

Enfin, Belkacem Sahli a salué les dernières déclarations du président de la République française, Emmanuel Macron concernant la responsabilité de l’armée coloniale dans la disparition et l'assassinat du militant algérien Maurice Audin. «Le président français a appelé aussi à l’approfondissement du travail de vérité lié à la Guerre d'Algérie, est cela nous satisfait grandement», a enfin estimé le chef de parti.

