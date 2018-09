Émission « rendez-vous avec l’histoire » : L’écriture d’une mémoire objective en débat

Le musée national du Moudjahid a organisé hier la deuxième rencontre d’évaluation de l’émission «Rendez-vous avec l’histoire», qui en est à sa 179e édition depuis 1999.

En présence de moudjahidine et de chercheurs en histoire, Mohamed Bouazara a exprimé son mécontentement à l’égard de la position prise par le président français Emmanuel Macron concernant l’hommage aux harkis qui ont trahi la cause algérienne, «alors que deux jours auparavant, le président français a reconnu l’assassinant de Maurice Audin par l’armée française». Dans ce cadre, M. Bouazara a appelé les chercheurs en histoire neutres à ne pas tourner le dos à la torture subie par les Algériens durant 132 ans par la France coloniale.

Dans ce cadre, l’ancienne ministre, Zhor Ounici, a estimé que l’enseignement de l’histoire a pour objet d’éduquer la postérité et de perpétuer le nationalisme. Certains veulent mettre en lumière seulement les lacunes et les failles durant la Révolution, «il n’y aucune révolution au monde qui n’ait pas commis d’ erreur». C’est pourquoi, «il est nécessaire de réviser certains termes utilisés par les historiens français qui jouent sur les mots pour défigurer la guerre de Libération nationale», tout en affirmant «que nous avons eu, durant les sept ans de la Révolution, des acquis et des échecs.

Pour sa part, le chercheur en histoire et universitaire, Menaser Abdelkrim, a appelé la tutelle à prendre des décisions «fermes» contre toutes les tentatives qui visent à dénaturaliser «notre histoire contre la France coloniale».

Hichem Hamza