Guerre de libération : 2.100 martyrs «portés disparus» recensés

Une liste de 2.100 martyrs «portés disparus» durant la guerre de Libération a été recensée par le ministère des Moudjahidines, a déclaré, hier à Médéa, le ministre des Moudjahidines, Tayeb Zitouni, assurant que son département «accorde un intérêt particulier» à ce dossier.

«Le recensement effectué par les services du ministère des Moudjahidines, avec le concours des structures spécialisées qui lui sont rattachées, nous a permis de dresser une liste de 2.100 martyrs dont on ne connaît aucun lieu d’enterrement et que nous considérons aujourd’hui comme des personnes portées disparues, faute de sépultures ou d’identification exactes de leurs lieux d’enterrement», a affirmé le ministre en marge de la célébration du 58e anniversaire de la mort du chahid Ahmed Hadj Hamdi, fusillé le 29 septembre 1960 à Médéa. M. Zitouni a indiqué que «beaucoup de chefs militaires, djounouds et fidaïs arrêtés par les différentes forces de sécurité coloniales ou par l’armée, n’ont jamais plus donné signe de vie une fois conduits dans les centres de détention ou de tortures sous l’autorité de ces derniers». Il a cité parmi «les disparus», les martyrs Djilali Bounaâma, Si-Mhamed Bougara, Larbi Tebessi, dont les circonstances de leur mort et leurs lieux de sépultures restent inconnus à ce jour, estimant que l’armée coloniale «porte la responsabilité» de ces disparitions. Le ministre a tenu à souligner que le «dossier» des disparus durant la guerre de Libération «bénéficie du même intérêt accordé à celui relatif à la récupération des crânes des chouhadas, détenus en France». Il a affirmé, dans ce contexte, que l’équipe en charge de la récupération des «crânes des martyrs» a achevé la procédure «préliminaire» couronnée par une première visite en France au mois d’août dernier, et qu’une seconde visite est programmée pour les jours à venir afin de «faire avancer ce dossier», a-t-il conclu.



Les crimes coloniaux n’ont pas cessé à l’indépendance



Les crimes coloniaux «n’ont pas cessé à l’indépendance du pays, mais ont continué de faire des victimes algériennes, bien plus tard», a encore déclaré le ministre. «La machine criminelle de l’armée de l’occupation française ne s’est pas arrêtée le jour de l’indépendance, car les crimes coloniaux ont continué à faire encore des victimes parmi la population algérienne, des années après le départ des derniers soldats de l’Algérie», a affirmé le ministre, lors de cette festivité.

Il a ajouté que «les champs de mines électrifiés érigés aux frontières du pays ont provoqué, après l’indépendance, des dizaines de victimes et un nombre élevé de personnes amputées de leurs membres», estimant que «toutes les personnes mortes à cause des bombes semées le long de nos frontières et celles qui ont perdu une partie de leur corps sont des victimes du colonialisme». Le ministre a indiqué que la responsabilité de ces crimes «incombe aux autorités françaises qui n’avaient pas donné suite aux doléances des autorités algériennes», les invitant à lui communiquer les cartes détaillées des champs de mines érigés le long des frontières, assurant que «le grand mérite revient à l’Armée nationale populaire (ANP) qui a accompli un travail gigantesque de déminage de ces parties du territoire et sauvé ainsi des vies innocentes».



Le musée régional de la wilaya IV historique inauguré



Le ministre a inauguré le musée régional de la wilaya IV historique, sis au pôle urbain de Médéa, en présence du ministre chargé des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda.

L’inauguration de ce lieu de mémoire marque «l’achèvement de l’opération d’un musée régional dédié aux six wilayas historiques», réalisée en «hommage et en signe de fidélité» aux valeureux chouhadas et combattants de la liberté, a indiqué le ministre, en marge de cette cérémonie, qui coïncide avec le 58e anniversaire de la mort du chahid Ahmed Hadj Hamdi dit «Arslane», responsable du service d’information au sein du commandement de la wilaya IV historique. Mettant en exergue le rôle dévolu à ces musées régionaux dans la préservation de la mémoire du peuple algérien et la transmission du message des martyrs aux nouvelles générations, M. Zitouni a révélé que «les efforts consentis, dans ce sens, par l’Etat ont permis de doter 43 wilayas du pays d’un musée du moudjahid» et que son département «œuvre actuellement pour réunir les fonds nécessaires pour doter les wilayas restantes de structures similaires». Le ministre a annoncé, à cette occasion, la réalisation de trois «galeries de la Mémoire», situées respectivement à Oran, Constantine et Ouargla, qui viendront s’ajouter à celle réalisée dans la capitale, Alger, ajoutant que ces espaces «interactifs» sont appelés à «mieux faire connaitre notre histoire et, en particulier, l’épopée de la guerre de Libération, auprès des jeunes». Il a tenu à saluer, au cours d’une rencontre consacrée au parcours du chahid Ahmed Hadj Hamdi, le rôle des médias durant la guerre de Libération, assurant que ces derniers, en dépit du peu de moyens dont ils disposaient, ont «largement réussi à contrecarrer la machine de propagande coloniale et à parvenir à mobiliser les citoyens et à galvaniser les troupes de l’Armée de libération nationale qui combattaient dans les maquis».

Le martyr Ahmed Hadj Hamdi fut parmi ces gens qui «ont fait honneur à ce métier et n’ont pas hésité, un seul instant, à sacrifier leur vie pour faire entendre la voix de la Révolution et celle des opprimés», a déclaré le ministre, lors de cette rencontre. Né le 28 septembre 1931 à Médéa, le chahid Ahmed Hadj Hamdi, qui se distinguait par son niveau intellectuel et sa maîtrise de la langue arabe, se voit confier, vers la fin de l’année 1955, la mission de morched de Wilaya, dont le travail consiste principalement à expliquer aux citoyens les différentes étapes de la Révolution et ses objectifs. Ses discours enflammés et convaincants sur les actions héroïques de l’ALN ont réussi à élever le moral des djounouds et des civils à la fois. Il a poursuivi inlassablement son activité, à travers des écrits de presse et des poèmes, dont beaucoup furent adaptés en chansons populaires, jusqu’à son arrestation, dans le quartier de Takbou, dans la périphérie nord de Médéa, suite à une embuscade tendue par l’armée coloniale. Il est emprisonné, quelque jours, au centre de détention de Damiètte, quartier voisin, puis exécuté de sang froid par l’armée coloniale, en compagnie d’autres moudjahids, faits également prisonniers.



Décès du moudjahid Ben Dhifallah Derradji



Le moudjahid Ben Dhifallah Derradji, appelé Rachid, a tiré sa révérence, a affirmé, le ministre qui estime que « l’Algérie a perdu un de ses enfants vertueux, parmi les premiers qui ont répondu à l’appel du 1er Novembre».

Dans un message de condoléances, le ministre des Moudjahidine a rappelé le parcours de lutte mené par le défunt qui a pris part à plusieurs batailles, dont celles d’Oum Kmakem en 1957, Ouled Hellal, Erroumi au Douar El Mahmel en 1958, Oued Zarif dans la section 5, où il fut chef de la 4e «fassila» et de la 2e katiba dans la wilaya I historique. En 1959, le regretté est devenu coordinateur de la kasma 2 à Boudarham dans la zone 5 de la région 2 dans la wilaya I historique et sera, par la suite, arrêté par les forces coloniales qui l’ont transféré, après, à la prison de Khenchela où il a été torturé et transféré au camp de concentration de Ksar Ettir, puis au centre de concentration de la ville d’Akbou d’où il a réussi à s’évader en compagnie d’un groupe de moudjahidine et rejoindre la wilaya III en 1960. Le défunt a été promu au grade de lieutenant dans la zone 2 de la même wilaya historique et nommé en 1961 conseiller politique dans la wilaya III.

Le défunt « a eu l’honneur de prendre part à l’édification de l’Algérie indépendante à laquelle il a voué sa vie en accomplissant sa noble mission avec abnégation», a souligné le ministre.