Calendrier des examens nationaux : Le Bac et le BEM, après le ramadhan

A cet effet, l’examen du baccalauréat au titre de l’année scolaire 2018/2019 aura lieu du 16 au 20 juin, soit après le mois du ramadhan. Idem pour l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM), dont la date a été fixée du 9 au 11 juin, tandis que l’examen de fin du cycle primaire (5e) est prévu pour le 29 mai 2019. Ces dernières mesures prises par le département de l’éducation démontrent tout l’intérêt que celui-ci porte aux candidats des examens de fin d’année, en faisant en sorte de leur éviter tout ce qui peut les perturber ou les stresser, notamment en période de jeûne.

C’est d’ailleurs dans cette perspective que le ministère de l’Éducation nationale avait procédé lors de l’année scolaire 2017/2018, au lancement d’une large opération de consultation, pour fixer la date de l’examen du baccalauréat qui était initialement prévue du 3 au 7 juin dernier, soit en plein mois sacré du ramadhan et son changement pour la période allant du 19 au 24 juin 2018, juste après l’Aïd.

Cette décision, qui a été prise par la première responsable du secteur, Mme Nouria Benghabrit, avait été saluée et bien accueillie par les élèves et leurs parents, d’autant qu’elle avait permis aux candidats d’avoir davantage de temps consacré à la révision ce qui n’est pas sans impact sur leur rendement, cela s’entend.

Il y a lieu de noter que la ministre de l’Education nationale avait, récemment, affirmé qu’il n’y aura pas de changement dans l’organisation du baccalauréat en 2019, ainsi que le maintien sous sa forme actuelle de l’examen de 5e année.

Mme Benghabrit avait, auparavant, évoqué le dossier relatif à la réforme du baccalauréat, précisant que «le débat sur le projet de réforme de cet important examen national, soumis deux fois au gouvernement depuis 2016, se poursuit toujours. Selon la ministre les principaux axes de la réforme de l’examen du baccalauréat a nécessité beaucoup de réflexion et d’intenses débats. Elle a, dans le contexte, fait savoir que «la réduction du nombre de jours des épreuves du baccalauréat nécessite la prise en considération des évaluations continues de l’élève à partir de la deuxième année secondaire, en accordant la priorité aux épreuves écrites de l’examen du baccalauréat». «Cette mesure permettra d’éviter de gonfler les notes de l’élève, lors de l’évaluation continue», avait indiqué la ministre dans une déclaration à la presse. Il faut dire que le ministère de l’Éducation nationale avait présenté des propositions relatives à la réforme de l’examen du baccalauréat. Ces propositions, formulées à l’issue d’un atelier national portant sur ce thème et des réunions entre les représentants du ministère et les partenaires sociaux, en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, consistent, notamment, en la réduction du nombre de jours de l’examen de 5 à 3 avec deux matières par jour, de la méthode de correction, de notation et d’évaluation, du coefficient et du principe de graduation dans la réforme.

Pour cette nouvelle année scolaire 2018/2019, le ministère de l’Education national s’attelle à atteindre l’objectif de professionnalisation des pratiques d’enseignement et de gestion et atteindre l’école de qualité et une école qui est au service des apprentissages des élèves.

A ce sujet, Mme Benghabrit a affirmé que l’année scolaire 2018/2019 sera celle de la formation par excellence, en vue d’atteindre les hautes normes de qualité dans l’éducation et l’enseignement. La ministre a, dans ce contexte, indiqué, que la dynamique sur laquelle reposait le secteur de l’éducation nationale pour cette année scolaire consistait en la mise en œuvre des trois objectifs définis lors des deux conférences nationales d’évaluation et de soutien à la réforme de l’école, initiée en 2003 par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et organisées en juillet 2014 et 2015.

Il s’agit, notamment, de la refonte pédagogique, l’amélioration de la gouvernance de l’école et le renforcement de la place et de l’importance de la formation.

Kamélia Hadjib