Don d’organes et de tissus : intensifier la sensibilisation

La question des dons d'organes en Algérie reste un sujet tabou. L’idée de donner une partie de son corps à une personne étrangère demeure mal acceptée par la société, même si la religion n’y trouve aucun inconvénient. Bien au contraire les textes sacrés stipulent que «sauver une vie, c'est sauver l'humanité tout entière».

C’est dans le but de la promotion de cette idée que l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) d’Alger en collaboration avec l’Association nationale (Biloba) a organisé, hier, en son siège, une journée scientifique sur le thème «votre don c'est donner la vie». Le but étant d’intensifier les campagnes de vulgarisation, à améliorer l’organisation et la concertation entre les différentes parties concernées pour la promotion et le développement des opérations de don et de la greffe des organes.

«Ce genre de manifestations vise à sensibiliser les citoyens de l'importance du don d'organes en tant qu'acte de générosité et de solidarité destiné à sauver la vie des malades ayant besoin d'une greffe», a déclaré à cet effet, M. Karim Bennour président de l’APW d’Alger.

S’appuyant sur l’avis religieux concernant cette question, il a rappelé, les autorités religieuses algériennes se sont, quant à elles, prononcées le 14 février 1985, à travers le Conseil supérieur islamique qui a émis une fetwa autorisant le prélèvement et la transplantation d’organes. De son côté, la présidente de l'association de dons d'organes (Biloba), le Dr Radhia Kraiba, spécialiste praticienne au Centre de cancérologie Pierre et Marie Curie (CPMC), a fait savoir qu’au-delà du sens éthique et du bénéfice thérapeutique du don d’organes, la promotion de son caractère éminemment solidaire comporte également des incidences sociétales positives en ce que le don concourt à la formation et à la consolidation du lien social et permet le partage des ressources.

L’association Biloba a appelé, dans ce sens, les pouvoirs publics à mettre en place, un dispositif juridique en mesure d’encadrer l’opération de don. Rappelant dans ce sens que le pays dispose de 14 centres de transplantation rénales, 2 centres pour le foie, 14 autres pour la cornée, et deux seulement des tissus.

Elle a encouragé, en particulier, le don d'organes à partir de donneurs vivants en raison de la qualité du greffon, relevant le caractère scientifique de l'association, elle a émis le vœu que soient plus nombreuses les organisations de malades, afin que leurs voix soient mieux entendues.

Le directeur des services de santé au ministère de la Santé (DGSS), Mohamed El Hadj, a pour sa part, appelé les citoyens à s’approcher de l’Agence de don d’organes (ANG) et signer le registre de refus. Car les textes juridiques stipulent que «tout citoyen est un donneur potentiel quel que soit son état de santé actuel».

Au terme de cette journée, des donneurs et des receveurs ont partagé leur expérience et le changement opéré dans leur vie après la transplantation. «Je ne trouve pas de mots pour remercier la famille de celui ou celle qui m'a redonné la vie», a témoigné une dame qui a bénéficier d’une greffe de rein.

Sarah A. Benali Cherif