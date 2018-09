Conseil de la nation : Reprise des activités cette semaine

Le Conseil de la nation reprendra, le 4 octobre, ses travaux en séance plénière consacrée aux questions orales posées à des membres de Gouvernement. Un communiqué qui vient d’être rendu public par cette institution parlementaire souligne, en effet, que l’instance de coordination relevant du Conseil de la nation s’est réunie, mercredi dernier sous la présidence de M. Abdelkader Bensalah, pour examiner le projet de programmation des travaux et qu’il «a été décidé de reprendre les séances plénières à compter de jeudi 4 octobre». Selon la même source, la plénière du 4 octobre sera, néanmoins, précédée par l’organisation, le mercredi 3 octobre, d’une conférence parlementaire qui sera placée sous le thème «Et si le contrôle parlementaire venait à disparaitre ? ». Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la consécration de l’activité intellectuelle et de la culture parlementaire, est initiée - faut-il le signaler - dans le sillage des festivités de célébration de la journée internationale de la démocratie.

Cela dit, des séances d’audience de ministres sont prévues dès cette semaine. «Une séance sera consacrée le lundi 1er octobre, à une présentation par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur la rentrée universitaire 2018/2019 alors que la séance du mardi 9 octobre sera consacrée aux événements d’actualité en rapport avec le secteur de la santé», souligne le même document.

L’agenda recèle également une autre activité qui aura lieu le 28 octobre ; date de la tenue d’une conférence à l’occasion de la commémoration du 64ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er novembre 1954.

Pour ce qui concerne les tenants de cette réunion, les membres de l’instance de coordination ont échangé les points de vues concernant le bilan des activités du Conseil de la Nation qui s’est étalé de juillet dernier à septembre courant ; de même qu’ils ont discuté du plan d’action du Conseil pour le second semestre de cette année. Ainsi , les membres de l’instance de coordination ont pris acte des décisions de la réunion du bureau, à savoir, «l’envoi par la Commission de l’Agriculture d’une mission d’inspection temporaire à M’sila les 2 et 3 octobre , en plus d’une autre mission qui sera dépêchée le 23 octobre par la Commission des Affaires économiques et financières aux services de la Banque d’Algérie, de la Bourse d’Alger, et du Centre national de l’informatique et des statistiques (CNIS), relevant de la Direction générale des Douanes».

Il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que cette session parlementaire ordinaire sera marquée par l’examen de plusieurs projets de lois. Il sera question notamment du texte relatif aux règles générales de prévention des risques d’incendie et de panique ainsi que des projets de loi à soumettre au bureau de l’APN durant la présente session, à l’image du projet de loi de Finances 2019. Il s’agit également du projet de loi portant règlement budgétaire de 2016 et ceux relatifs aux activités spatiales et nucléaires. L’ordre du jour portera aussi sur « des projets de loi issus de l’amendement de la constitution de 2016 et de la concrétisation du plan d’action du Gouvernement, et ce au cas où ces textes sont initiés par les secteurs ministériels concernés, à savoir le projet de loi organique fixant les conditions et modalités de création des associations, dont celles caritatives, la révision des dispositions législatives définissant les modalités d’informer les partis politiques des droits énoncés dans l’article 53 de la Constitution ainsi que la révision des dispositions relatives aux modalités d’exercice de la liberté de manifestation pacifique (article 49 de la Constitution)». Il est prévu également des projets de loi portant sur la révision des lois sur la commune et la wilaya, le code pénal pour l’inscription de certains actes comme délits et la criminalisation d’autres actes, le texte relatif à la prévention des stupéfiants et psychotropes et à la répression de l’utilisation et la vente illicite de drogue, un texte sur loi sur le commerce, notamment ses dispositions relatives aux contrats et au parachèvement des procédures législatives et organisationnelles des relations de travail. En somme, beaucoup de textes seront présentées, débattus et votés par les parlementaires au courant de cette session.

Soraya Guemmouri