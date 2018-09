activité des partis

FFS

Préserver l’Etat social

Le premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS) Mohamed Hadj Djilani, a réaffirmé à Tizi-Ouzou l’engagement de son parti en faveur d'un «changement pacifique et consensuel». S’exprimant à l’occasion de la célébration du 55e anniversaire de la proclamation du FFS, Hadj Djilani a souligné que sa formation politique «fait le serment de poursuivre sa lutte pacifique, par la remobilisation citoyenne, pour conscientiser les masses en faveur d’une solution démocratique, pacifique et consensuelle aux crises auxquelles sont confrontés les Algériens». Abordant la situation économique nationale, Hadj Djilani, qui la qualifiée de «complexe», estime que l’alternative socio-économique «ne viendra pas d’une succession de lois de finances conjoncturelles, ni de la persistance de la dépendance du prix des hydrocarbures sur le marché international». Il a rappelé «l’impératif de mettre en £uvre une politique sociale en mobilisant tous les leviers dans les domaines de l’emploi, du logement, de la santé, des ressources et de l’accès aux droits». Hadj Djilani a réitéré la demande de son parti pour une «décentralisation des responsabilités et des ressources au niveau des communes qui, de par leur proximité avec les citoyens, assureront une meilleure prise en charge des besoins de la population locale». Dans le même sillage, un membre du présidium du FFS, Ali Laskri, a souligné la «nécessité de l’établissement d’un budget social de la Nation qui soit partie intégrante des Lois de Finances». Il a insisté sur l’importance de «préserver l’Etat social pour prémunir la cohésion sociale et l’unité nationale». Ce même responsable a exprimé la demande de sa formation de mise en place de «commissions d’enquêtes parlementaires sur notamment les retards dans la réalisation et les surcoûts de projets structurants et la concession du foncier agricole». Le meeting a été précédé par un recueillement et un dépôt de gerbe de fleurs à la mémoire des anciens militants de 1963 du FFS, et ce, au niveau du cimetière M'douha, dans la commune de Tizi-Ouzou.

PARTI DES TRAVAILLEURS

Protègent le pays des ingérences étrangères



La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoun, a appelé hier à Sétif les militants et cadres de son parti à œuvrer pour privilégier «les solutions nationales qui protègent le pays des ingérences étrangères». Animant à la maison de la culture Houari-Boumediene, une rencontre régionale avec les militants de son partis dans les wilayas de Sétif, Constantine, M’sila, Jijel, Mila et Bordj Bou Arreridj, Mme Hanoun a insisté «sur les impératives actions et militantisme politiques afin d’éviter les dérives et d’agir en faveur de solutions nationales qui protègent le pays contre les ingérences étrangères». Elle a évoqué à ce propos «les récents harcèlements étrangers à l’encontre de l’Algérie» ajoutant que «ces impérialismes n’ont pas réussi à imposer leur hégémonie à l’Algérie, ni à la faire plier pour plonger son armée hors des frontières dans les bourbiers des guerres». Sur le plan économique, Mme Hanoun a salué le fait que l’Algérie «n’ait pas perdu sa souveraineté économique», estimant que ceci «ne plaît pas aux impérialistes» surtout que l’Algérie qui est le plus grand pays d’Afrique qui jouit de diverses richesses, d’une jeunesse instruite, de régions touristiques, de terres agricoles et d’une position géostratégique vitale». Elle a également considéré que la jeunesse constitue «le réservoir qui assurera la continuité du parti et son militantisme». Mme Hanoun a également salué les instructions données aux responsables dans la wilaya d’Annaba pour respecter les droits syndicaux des travailleurs du complexe sidérurgique d’El Hadjar.

RCD

Vers une économie productive



Le campus des jeunes du RCD se tiendra en octobre à Souk El-Tenine (Bejaia), a indiqué un communiqué des Jeunes Progressistes suite à la réunion du Bureau national avec comme ordre du jour la situation de la jeunesse au lendemain de la rentrée sociale, scolaire et universitaire.

Le bureau national a appelé «l'ensemble des étudiants à se mobiliser pour exiger l’amélioration de leurs conditions et la prise en charge de leurs doléances». Par ailleurs, le communiqué a souligné la nécessité de mobiliser les ressources «pour amorcer le changement salutaire vers une économie productive» et la réforme du système de financement des projets d’emplois de jeunes.



MSP

impliquer les citoyens dans la vie politique

Le président du Mouvement de la société pour la paix, Abderrezak Mokri, est revenu à Constantine sur l’initiative relative au consensus national présentée comme «une réponse concrète aux graves dangers qui menacent l’Algérie bâtie sur un diagnostic précis reposant sur une vision claire de la situation que traverse le pays». L’orateur a soutenu qu’il s’agit d’une «étude prospective qui s’articule sur quatre axes : économique, social, politique et international» et il ajoute qu’il sollicite la participation des citoyens. «Les Algériens doivent prendre leurs responsabilités et s’impliquer davantage dans la vie politique, car le plus grand danger est l’attentisme ou l’indifférence», dit le président du MSP. Il met en exergue le risque inflationniste se répercutant sur les plus pauvres en soutenant que le décollage économique était tributaire d’un consensus politique.

Issam B.



Ahd 54

mettre fin à la dépendance aux hydrocarbures



Le président du parti Ahd 54, Ali Fawzi Rebaïne, a réaffirmé à Alger l'importance de s'orienter vers «des réformes économiques profondes» pour mettre fin à la dépendance aux hydrocarbures. Intervenant à l'ouverture des travaux du Conseil national du parti, M. Rebaïne a indiqué que le seul moyen d'asseoir une économie nationale forte était «d'opérer des réformes économiques profondes, en vue de mettre fin à la dépendance aux hydrocarbures, et ce à travers la promotion et le développement de l'investissement, notamment dans les secteurs agricole et touristique». S'exprimant sur la politique adoptée actuellement par le gouvernement, il a estimé que le recours à la planche à billets «n'apportera pas ses fruits, pis encore il risque d'aggraver la situation, en témoigne le recul du pouvoir d'achat et la hausse de l'inflation». M. Rebaïne a critiqué, en outre, les dispositions de la loi de finances 2019 qui ne referme, selon lui, «aucun changement» par rapport aux lois de finances précédentes, à l'exception du «prix référentiel du baril de pétrole». Par ailleurs, il a plaidé pour l'ouverture du dialogue avec les syndicats autonomes pour traiter les points soulevés par le front social, insistant sur l'impératif de prendre en charge les revendications des citoyens dans les régions sud, notamment le problème du chômage, à la faveur d'un débat sérieux à même d'aboutir à des solutions efficaces et durables.