La 73e AG de l’ONU s’achèvera demain : Plaidoyer pour le multilatéralisme

La tribune de la 73e Assemblée générale de l’ONU, qui s’achèvera demain, aura été l’occasion pour les chefs d’Etat ou leurs représentants de discourir, chacun en ce qui le concerne, de thèmes qu’ils estiment importants pour leur pays ou leur région. D’autres ont aussi plaidé du haut de la tribune pour leur vision du monde. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles se sont avérées diamétralement opposées. Les Africains n’ont pas aussi raté cette occasion pour exprimer devant la communauté internationale réunie leurs préoccupations et attentes. Ils ont axé leurs interventions sur la sécurité, le terrorisme, la démocratie, le développement et le multilatéralisme. Le président en exercice de l’Union africaine (UA), le Rwandais, Paul Kagame, a revendiqué pour l’Afrique une meilleure place sur l’échiquier mondial et une plus grande autonomisation du continent. «Nous avons cédé la responsabilité de notre avenir à d’autres, non pas par la force, mais par défaut. Mais les temps changent rapidement. Et, partant, la position mondiale de l’Afrique doit changer également», a-t-il martelé. Et de rappeler que «Dans aucune autre région, la solidarité transnationale et l’unité ne sont ressenties aussi profondément qu’en Afrique». Il ne manquera pas aussi de souligner la situation sécuritaire délétère dans certains pays et la fragilité des transitions politiques, notamment dans la Corne de l’Afrique.

Elles suscitent encore de sérieuses inquiétudes et font peser sur le continent de réelles menaces sur sa stabilité. Mais cette 73e AG aura été surtout marquée par le risque de la déchirure mondiale qui semble de plus en plus avéré. Car désormais, deux visions sont en opposition. La première, celle du repli sur soi et de l’unilatéralisme, prônée et mise en œuvre par l’administration Trump fait face à la seconde, celle qui défend l’ouverture et le multilatéralisme prêchée par la majorité des Etats membres de l’ONU. Dans son discours, le président Trump s’est livré, une nouvelle fois, à son exercice préféré, celui de défendre les fondamentaux de sa politique étrangère, inspirés de son slogan «l’Amérique d’abord». Partant de son «souci» de défendre les intérêts des Etats- Unis et de mettre son pays avant toute autre considération, son discours ne pouvait être qu’une charge virulente contre toute forme de multilatéralisme associée systématiquement au «globalisme», qui ne pourrait être que la négation de la «souveraineté» des Etats. Mais cette souveraineté qui lui est tellement chère et précieuse, il l’a dénie aux autres pays, tenus d’exécuter ses injonctions et ses desiderata. Un porte-parole du Département d’Etat a estimé, au lendemain du discours du président américain que la politique étrangère de l’administration Trump, permet de faire avancer les intérêts américains, et ceux de leurs alliés. Sinon comment expliquer cet acharnement à vouloir détruire le régime iranien, à s’attaquer à la Russie et à faire plier les Palestiniens en supprimant toutes les aides humanitaires dont bénéficiaient le peuple palestinien ? Les prétextes invoqués, pour ce qui est de la politique suivie à l’égard de Téhéran et de Moscou, à savoir que ces deux capitales constituent une menace pour la paix et la sécurité dans le monde, ne tiennent pas la route. Pour de nombreux analystes, il ne fait pas l’ombre d’un doute que ces pays sont dans le collimateur de l’administration Trump, car ils sont l’obstacle à la concrétisation de leurs desseins et ceux de leur protégé israélien dans la région du Moyen-Orient. Leur politique à l’encontre des Palestiniens obéit au même objectif. Le président français, Emmanuel Macron, tenant d’une vision des relations internationales opposée, à affirmé à partir de la même tribune qu’«il ne faut pas exacerber les tensions régionales», estimant aussi que l’unilatéralisme conduirait «directement au repli et aux conflits, à la confrontation généralisée de tous contre tous». Ainsi pour lui «la voie du plus fort, la tentation de chacun de suivre sa propre voie» prônée par son homologue américain est porteuse de dangers et de périls pour le monde. En écho à cette mise en garde, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et la présidente de l’Assemblée générale, Maria Fernanda Espinosa, ont tous les deux mis en garde contre les dangers qui menacent aujourd’hui le multilatéralisme et lancé un vibrant plaidoyer en faveur du travail de l’Organisation des Nations Unies dans un monde «de plus en plus chaotique» est-il mentionné sur le site de l’ONU. «Alors que le monde est plus interconnecté que jamais, les sociétés sont de plus en plus fragmentées. Les défis se mondialisent et les peuples se replient sur eux-mêmes. Le multilatéralisme est menacé au moment même où nous en avons le plus besoin», a déclaré M. Guterres du haut de la tribune de l’Assemblée générale.

Seront-ils écoutés pour autant ?

Nadia Kerraz