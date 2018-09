Énergies renouvelables : Prolonger durablement l’indépendance énergétique

La 9e édition du Salon international des énergies renouvelables, énergies propres et du développement durable «Era-2018» se tiendra sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, du 15 au 17 octobre 2018, au centre de Conventions d’Oran. On constate, à cet effet, qu’au cours de ces dernières années, les énergies renouvelables sont devenues rapidement un créneau très porteur en termes d’investissement, de création d’emploi et de valeur ajoutée scientifique également. Cela dit, le développement de cette nouvelle source d’énergie renouvelable constituera, sans nul doute, une opportunité idoine, pour prolonger durablement l’indépendance énergétique de notre pays, et contribuer également à générer dans son sillage l’émergence d’une économie diversifiée et plus compétitive, et donc libérée de l’hégémonie des hydrocarbures. Conscients de l’importance de ce domaine, les pouvoirs publics ont mis en place un vaste programme et un cadre juridique d’incitation favorable à l’investissement.

Le Salon Era contribuera à la création d’une démarche entrepreneuriale orientée vers la mise en place d’une industrie nationale des énergies renouvelables, ouverte aux initiatives des investisseurs algériens et étrangers, et qui, par ses incidences multiples, constitue un facteur de croissance et de modernisation économiques du pays. S’agissant des objectifs de cette 9e édition, les organisateurs ont fait savoir que celle-ci est une plateforme qui va réunir, entre autres, les institutions nationales, les représentations étrangères, les opérateurs algériens et étrangers, les chercheurs et universitaires, les promoteurs de l’emploi des jeunes, et tous les organismes qui sont versés dans les domaines des énergies renouvelables, énergies propres et développement durable. Il s’agit également d’un espace ouvert aux divers domaines liés directement ou indirectement au développement durable, qui ont un rapport avec les préoccupations nationales, comme la gestion des déchets, dans son volet valorisation. À ce titre, les opérateurs économiques, qui œuvrent dans les domaines des énergies renouvelables et du développement durable, comptent sur le Salon, pour exposer leurs projets et leurs réalisations, et nouer des contacts utiles avec leurs partenaires. Il y a lieu de noter qu’en marge de cet important événement, un cycle de conférences sera organisé, avec des communications présentées par des experts, des professionnels et des chercheurs, algériens et étrangers, sur des thèmes qui permettent d’avoir les informations les plus récentes sur l’état de développement des énergies renouvelables, dans leur diversité, et sur leurs applications, dans tous les domaines, en Algérie et dans le monde.

