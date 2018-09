Abderrahmane Benkhalfa, à propos du PLF-2019 : « Priorité au développement économique et social »

C’est la conviction de l’ex-ministre des Finances, M. Abderrahmane Benkhalfa, qui recommande ainsi que ce type de financement ne doit pas être appliqué pour une longue durée, de même qu’il ne serait pas indiqué qu’il soit trop important, au risque de générer des situations d’inflation, avait-il déclaré, sur le même sujet.

Une déclaration relevée dans le sillage de son analyse du projet de loi de finances pour l’exercice 2019, récemment adopté en Conseil des ministres. «Selon l’architecture globale et les dispositions prises dans de ce projet de loi, il s’agit bien d’une loi de finances classique», estime l’ancien argentier du pays, dans un entretien accordé à la revue Algérie Éco. Il confirme, à ce propos, que le PLF-2019 a été élaboré sur la base d’un cadrage macroéconomique «prudent», avec un prix du pétrole référentiel à 50 dollars le baril.

Reprenant les principaux chiffres du PLF-2019, il précise que «dans sa partie budgétaire, le texte prévoit 6.508 milliards DA de recettes, en légère hausse par rapport à celles de 2018, dont 2.714 mds DA de fiscalité pétrolière. Les dépenses budgétaires s’élèveront, par contre, à 8.557 mds DA, enregistrant ainsi une baisse relative, par rapport à celles de l’exercice 2018». L’ex-ministre des Finances estime, dans le même contexte, que «la consistance du budget d’équipement, pour 2019, confirme la poursuite de l’engagement de l’État en faveur du développement économique et social, avec notamment des dotations de 625 milliards DA pour l’appui au développement humain, près de 1.000 milliards DA de soutien multiforme au développement économique et 100 milliards DA de concours au développement local». «Donc, c’est un budget consistant par rapport à ceux de 2015, 2016 et 2017. Nous constatons également un niveau plus élevé des transferts sociaux, et aucune fiscalité nouvelle ni modification des prix comme ceux du carburants n’ont été retenus dans ce PLF-2019», dit-il. Par contre, relève-t-il, «le déficit budgétaire reste important», mais ce dernier «sera converti par le différentiel du prix des hydrocarbures fixés à 50 dollars le baril».

L’État pourrait abandonner le système de financement non conventionnel, au moment où les cours du pétrole se redressent ? «Absolument pas !» Selon M. Benkhalfa, «l’État ne va pas abandonner ce système, mais il y aura plutôt une diminution». Et d’affirmer : «Nous avons encore un déficit budgétaire, cette année, et nous sommes dans une situation où le financement non conventionnel va régresser. » À propos de ce mode de financement non conventionnel, il explique que trois conditions doivent être réunies pour sa réussite. «La première, c’est qu’il faut aller vers des investissements productifs, et non aux projets destinés à la consommation interne», insiste M. Benkhalfa, rappelant au passage que «la Banque d’Algérie, qui aura à financer le Trésor, agit dans le cadre de la loi et sous certaines conditions, notamment en ce qui concerne l’inflation. L’école n’est pas productive, l’hôpital et l’autoroute non plus, donc il faut bien cibler le financement des investissements. Il faut un garde- fou pour veiller et contrôler les montants qui sortent».

En second lieu, «il faut engager les réformes structurelles qui permettent aux banques d’intégrer les fonds qui circulent dans les circuits informels. Il faut également élargir le champ d’intervention des banques étatiques, aujourd’hui limité dans le secteur public, et, enfin, il faut sortir de la politique de la dépense publique, et encourager les IDE», souligne l’expert financier. Aussi, même si la tendance des prix du pétrole se maintenait à la hausse, l’État devra impérativement continuer sur la voie de la diversification de son économie, pour s’affranchir de la dépendance aux hydrocarbures. «Les pouvoirs publics doivent travailler comme si le baril est toujours entre 40 et 50 dollars, et doivent continuer sur le même rythme, malgré que le prix du baril a dépassé les 80 dollars», conclut M. Abderrahmane Benkhalfa.

