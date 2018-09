Séisme et tsunami en Indonésie : Plus de 400 morts

Le puissant séisme suivi d’un tsunami qui a frappé vendredi l’île des Célèbes en Indonésie a fait près de 400 morts, alors que les hôpitaux locaux peinent à faire face à cette situation d’urgence et que les secours tentent d’atteindre la région. «384 personnes sont mortes», selon les chiffres des hôpitaux, a indiqué hier Sutopo Purwo Nugroho, porte-parole de l’agence de gestion des catastrophes.



Le nombre de blessés a atteint 540, a-t-il ajouté, au cours d’un point de presse. «Nous avons déployé des milliers de personnes, notamment de l’armée et de la police» et plus de 16.000 personnes ont été évacuées à ce stade, selon le porte-parole. Les images venues de la ville de Palu (350.000 habitants) sur la côte ouest des Célèbes montraient des corps allongés près de la côte, certains recouverts de couvertures bleues. Des carcasses de véhicules et des bâtiments réduits à des tas de débris témoignent de la violence des secousses et de la vague qui s’est abattue sur la côte. L’agence s’inquiète aussi du sort de plusieurs centaines de personnes qui travaillaient à la préparation d’un festival sur une plage de Palu vendredi soir peu avant le tsunami. Alors que certains hôpitaux sont endommagés et d’autres dépassés par l’afflux de victimes, de nombreux blessés étaient soignés en plein air. Des habitants transportaient tant bien que mal des corps sans vie. Ailleurs, un homme portait le corps d’un enfant couvert de boue. Le séisme a frappé essentiellement Palu et la région proche de Donggala. «A Palu (...) il y a des bâtiments, des maisons, qui ont été détruites. (...) des hôtels, des hôpitaux», a indiqué le porte-parole. «Nous pensons que des dizaines ou des centaines (de victimes) n’ont pas encore été dégagées des décombres. Le principal centre commercial de Palu (...) s’est effondré». «L’hôtel Rua-Rua (...) s’est affaissé, il avait 80 chambres dont 76 étaient occupées», a-t-il détaillé. «La Croix-Rouge indonésienne fait une course contre la montre pour porter assistance aux survivants mais nous ne savons pas ce que nous allons trouver là-bas», a observé Jan Gelfand, un responsable de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) à Jakarta. Alors que les secousses ont été ressenties à des centaines de kilomètres, très peu d’informations parvenaient de Donggala, une région au nord de Palu où au moins une personne a trouvé la mort dans les tremblements de terre. «Nous n’avons pas d’information de Donggala et c’est très préoccupant», a souligné ce responsable. D’une magnitude de 7,5, selon l’institut géologique américain (USGS), le séisme qui a frappé l’île juste avant 11H00 GMT vendredi est plus puissant que la série de tremblements de terre qu’a connue l’Indonésie en août et qui avait fait plus de 500 morts et environ 1.500 blessés sur l’île de Lombok, voisine de Bali. Un tsunami s’est déclenché peu après sur la côte proche de Palu. La panique a poussé les habitants à fuir vers les hauteurs de la ville, selon des images des télévisions locales. Une vidéo montre une vague imposante s’abattre sur plusieurs bâtiments et inonder une mosquée. «J’ai commencé à courir quand j’ai vu des vagues s’abattre sur la côte», a expliqué à l’AFP, Rusidanto, un habitant de Palu, qui comme de nombreux Indonésiens ne porte qu’un nom.



L’armée appelée à l’aide



Des images diffusées par l’agence de gestion des catastrophes montrent d’importants dégâts : un centre commercial effondré, des routes fissurées. Des vidéos montrent que le pont suspendu jaune emblématique de la ville s’est effondré, précipitant des véhicules dans l’eau. Une route stratégique pour rejoindre la ville a été bloquée par un glissement de terrain, selon l’agence. L’électricité est partiellement coupée dans la ville, l’aéroport a été fermé ainsi que certains axes routiers menant à la ville. Le président indonésien Joko Widodo a annoncé que l’armée avait été appelée pour aider aux opérations de recherches de victimes dans la zone. L’Union européenne a activé un satellite pour aider les autorités indonésiennes à cartographier la situation.

L’épicentre du séisme se situe à 78 kilomètres au nord de Palu. Le séisme a été ressenti jusque dans le sud à Makassar, la capitale de l’île. La terre a aussi tremblé sur l’île voisine de Kalimantan (partie indonésienne de Borneo), de l’autre côté du détroit de Makassar. L’Indonésie, un archipel de 17.000 îles et îlots qui s’est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Le 26 décembre 2004, l’Indonésie avait été frappée par une série de séismes dévastateurs, dont l’un de magnitude 9,1 sur l’île de Sumatra. Ce tremblement de terre avait suscité un tsunami qui avait tué 220.000 personnes dans la région, dont 168.000 rien qu’en Indonésie. En 2006, près de 6.000 personnes avaient péri dans un séisme sur l’île de Java. Le tremblement de terre de magnitude 6,3 (d’après l’USGS) s’était produit dans une zone peuplée au sud de la grande ville universitaire de Yogyakarta.

Le tsunami, un raz-de-marée d’origine sismique

En 1960, un tremblement de terre d’une magnitude 9,5 au Chili a déclenché un tsunami dévastateur qui a atteint les côtes du Japon.

Les tsunamis, sont provoqués par des séismes sous-marins. Parmi les conditions propices à la création de tsunamis, une magnitude importante, en l’occurrence 7,5 selon l’institut géologique américain (USGS) et une origine sous-marine. L’onde du tsunami, née du choc sismique, est épaisse de plusieurs centaines de mètres et gagne en énergie chaque fois qu’elle heurte le plancher sous-marin. A son point de départ, un tsunami ne génère que des petites vagues très espacées car les masses d’eau énormes déplacées par la secousse dévalent en profondeur le long des déformations du sol marin, à la différence des vagues ordinaires qui n’affectent que la surface de l’eau. Mais au fur et à mesure que ces vagues progressent en direction des côtes, à une vitesse d’environ 800 km/h, le fond de l’océan remonte, concentrant l’énergie véhiculée par le tsunami. Les vagues ralentissent, se rapprochent et leur hauteur augmente fortement, pouvant atteindre plus de vingt mètres. Et comme lors de sa propagation en mer, une onde perd très peu de son énergie, elle peut se déplacer sur des distances considérables pour venir frapper des côtes situées à des milliers de kilomètres de son origine. Ainsi, en 1960, un tremblement de terre d’une magnitude 9,5 au Chili a déclenché un tsunami dévastateur qui a atteint les côtes du Japon. Les principaux pays riverains du Pacifique coordonnent leurs observations pour prévenir les dangers de ces vagues océaniques. Un centre d’alerte pour les tsunamis rassemble les informations à Hawaï (Etats-Unis). Si le plus grand nombre des tsunamis se produisent après un séisme, il y a d’autres origines possibles: les avalanches sous-marines, parfois déclenchées par des séismes comme en Papouasie-Nouvelle Guinée en 1998 (plus de 2.000 morts), l’explosion d’un volcan comme à Krakatoa, petite île entre Java et Sumatra (36.400 morts en août 1883), et la chute d’un astéroïde dans l’eau. De petits raz-de-marée peuvent aussi être provoqués par des phénomènes météorologiques, notamment de violents échanges thermiques qui entraînent des dépressions à l’origine de vents violents. Le 26 décembre 2004, les côtes d’une dizaine de pays d’Asie du Sud-Est avaient été ravagées par un tsunami qui avait fait 220.000 morts. Sa puissance était équivalente à environ 23.000 bombes atomiques comme celle d’Hiroshima, selon l’USGS. Les raz-de-marée ne sont toutefois pas limités au Pacifique. L’Atlantique ou la Méditerranée ont aussi été touchés dans le passé, comme en témoigne l’historien romain Ammianus Marcellus, qui assista à celui d’Alexandrie (Egypte) en l’an 365.