Auberges touristiques : A quand la réhabilitation ?

L’investissement dans le tourisme est devenu, ces dernières années, un choix pour de nombreux pays qui ont compris, la portée de cette orientation, court, moyen et long termes. En effet, contrairement, aux autres richesses, les potentialités et les atouts naturels et géographiques, sont devenus carrément une manne financière non négligeable, faisant de cette activité, un pilier de leurs économies nationales, misant sur la diversification des offres, comme mode d’emploi pour réussir cette transition économique, d’un nouveau genre. Pour répondre à tous les goûts, l’accent est mis aussi le développement de formules d’hébergement, adaptées aux besoins de chaque catégorie de voyageurs.

En fait, à l’heure du Sheraton, du Marriott International, Hilton et autres qui brillent de mille feux, dans les capitales mondiales, de petits établissements hôteliers continuent à faire le bonheur des jeunes et des touristes de la classe moyenne qui ne peuvent se permettre le luxe des établissements étoilés. Les auberges touristiques, ne perdent pas la cote, face à ces lourds investissements. Leur simplicité, bien au contraire, fait leur originalité, du moins pour les amateurs de cette option, à la recherche d’un lieu ou plutôt d’un «ailleurs» qui ne les dépaysent pas et où ils se sentent bien. Chez- nous, malheureusement, il existe une centaine d’auberges qui sont néanmoins abandonnées alors que ces établissements partout dans le monde, jouent un très grand rôle dans le développement locale.

Ces dernières, en effet qui ont été, à leur, tour, durant les années 90, victimes de la décennie noire et peinent à se remettre, aujourd’hui, sur rail, à l’exception de quelques unes —celle de Tikjda par exemple— qui accueillent des sportifs, en l’absence d’une stratégie de promotion pour ce type de tourisme. Ce lieu de villégiature, affirmait récemment son premier responsable, reste la destination généralement des athlètes et sportifs pourtant, dotée de toutes les commodités à même de permettre au touriste de passer un bon séjour.



Où sont passées les auberges d’antan ?



Aujourd’hui, les auberges, en Algérie, du moins celles en activité, ne font pas certainement pas du buzz, pourtant ces dernières donneraient un coup de pousse à l’industrie touristique, d’autant plus que le manque d’infrastructures hôtelières et la cherté des prestation, font détourner le touriste vers d’autres destinations plus alléchantes, sur plus d’un plan.

Il faut signaler aussi, que la composante de la population algérienne, à hauteur de plus de 70% de jeunes, ne peut être que garant de la réussite de ce type de projets. Relancer, réhabiliter, ces formules à bas prix est désormais plus qu’indispensable pour le développement durable, au niveau de nombreuses régions du pays pauvres financièrement. Le tourisme reste une industrie, à part entière, qui emploie des millions de personnes, de par le monde. N’est-il pas temps, de se pencher sur ce produit pour sortir de la dépendance au fameux «or» noir, ressource tarissable ?

Samia D.