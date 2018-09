CAF : L’Algérie remporte l’organisation du CHAN-2022

Trente-deux ans après la CAN-90, l’Algérie accueillera de nouveau une compétition majeure de la CAF. Cette dernière, qui s’est réunie en session ordinaire ce vendredi, a décidé d’attribuer l’organisation du CHAN-2022 à l’Algérie.

Il faut dire que cette fois-ci, le dossier de l’Algérie était en béton. La construction de nouveaux stades aux normes mondiales, en l’occurrence ceux de Tizi Ouzou, d’Oran et de Baraki, qui seront livrés prochainement, auxquels on ajoute le 5-Juillet, Mustapha-Tchaker et Chahid-Hamlaoui, a boosté la candidature de l’Algérie qui avait perdu sur le fil, en 2015, l’organisation de la CAN-2019 au profit du Cameroun.

La CAF a décidé également d’attribuer l’organisation de la CAN-2021 U17 au Maroc et U21 à la Mauritanie.

À signaler que l’Éthiopie sera le pays hôte du CHAN-2020.

L’Organisation du CHAN-2022 devrait être un déclic pour l’Algérie pour bâtir dès maintenant une équipe nationale locale capable de remporter le trophée, comme l’a fait le Maroc, lors de la dernière édition.

